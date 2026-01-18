Berufliches Ziel: Kim Virginia will rund zehn Kilo abnehmen

Kim Virginia Grey (30) hat ihre Fans mit einem offenen Karriere-Update überrascht: In einer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass sie sich ein neues berufliches Ziel gesetzt hat und dafür abnehmen möchte. "Habe mir jetzt beruflich eigentlich jeden Wunsch erfüllt und mache das, wofür ich brenne. Heißt aber auch, dass ich wieder neue Ziele brauche", erklärte Kim. Für das neue Projekt sei jedoch ein schlankerer Look gefragt – und genau den wolle sie sich gezielt erarbeiten: "Für mein nächstes berufliches Ziel werde ich fünf bis zehn Kilo abnehmen müssen."

Eine Gewichtsreduzierung nahm Kim sportlich: "Aber das packe ich easy." Sie betonte, dass sie einen Plan brauche, sonst "fahre [sie] wie ein Auto ohne Benzin." Gleichzeitig stellte die Influencerin klar, dass sie ihre derzeitige Silhouette als "persönliche Traumfigur" empfinde. Die anstehende Umstellung sei eine berufliche Notwendigkeit, keine Frage des Selbstwerts. Weitere Details zum Projekt verriet sie noch nicht, hob allerdings hervor, dass sie sich auf die Herausforderung freue und motiviert in die Vorbereitung starte.

Neben dem Karriere-Update gab Kim kürzlich auch Neuigkeiten zu ihrer Beziehung mit Nikola Grey (30) bekannt. In einer Fragerunde stellte die Influencerin klar, dass die beiden "nach wie vor verheiratet" seien. Sie erklärte offen, dass beide momentan daran arbeiten, das gegenseitige Vertrauen wieder aufzubauen und ihre Ehe abseits der Öffentlichkeit zu pflegen. "Wir versuchen, unser gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen und an unserer Ehe zu arbeiten und leise ganz für uns", verriet sie ihren Followern.

