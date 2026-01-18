Das sind die diesjährigen Dschungelcamp-Begleiter der Stars

Auch in diesem Jahr dürfen die prominenten Teilnehmer des Dschungelcamps auf die Unterstützung ihrer engsten Vertrauten setzen. Während die Stars den Herausforderungen im Camp trotzen, stärken ihnen ihre Begleiter im Imperial Hotel an der Gold Coast den Rücken. RTL enthüllte nun, wer vor Ort von wem unterstützt wird: Eva Benetatou (33) hat ihre Freundin Claudia Obert (64) mitgebracht, die mit ihrer spitzen Zunge und ihrem Witz immer wieder für Aufsehen sorgt. Patrick Romer (30) erhält Rückhalt von seiner Freundin, der Schauspielerin Annelie Henze, während Schauspieler Stephen Dürr (51) von seiner Ehefrau Katharina und den gemeinsamen Zwillingstöchtern begleitet wird.

Samira Yavuz (32) setzt sogar auf ein ganzes Support-Team, wie sie laut RTL verrät: "Interviewtechnisch wird mich meine Managerin Filiz vertreten. Mit dabei sind auf jeden Fall auch meine Mutter, meine Cousine und meine zwei Kinder." Simone Ballack (49) reist mit ihrer Managerin und Freundin Birgit Fischer-Höper, die bereits Lilly Becker (49) im Dschungel begleitete. Auch Mirja du Mont (49) reist nicht allein: Ihr langjähriger Freund und Manager Dominik Laux, früher ihr Stylist, steht ihr zur Seite. Bei Nicole Belstler-Boettcher (62) übernimmt ihre Freundin und Coach Gloria Viagra die Rolle der Unterstützung.

Darüber hinaus reist Hardy Krüger (57) gemeinsam mit seiner Ehefrau Alice, und auch Hubert Fella (58) ist nicht allein unterwegs: Sein bester Freund Patrick Kroner wird ihn begleiten. Für Umut Tekin (28) ist klar, dass sein Bruder Ercan dabei sein muss, während Gil Ofarim (43) auf die Unterstützung seines Cousins Tzviki vertraut. Ariel hingegen wird von ihrer Tante Özlem begleitet: "Sie ist für mich wie meine Mama. Und ja, sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, neben meiner Tochter", erklärt sie RTL. Die Fans dürfen sich also nicht nur auf spannende Prüfungen und Drama im Camp freuen, sondern auch auf exklusive Einblicke von den Begleitern der Stars.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026