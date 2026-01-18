Diese kuriosen Anfragen bekommt Anne Wünsche als Erotikmodel

Anne Wünsche (34) könnte mit ihrer Arbeit auf Erotikplattformen wie OnlyFans wohl so einige Anekdoten erzählen. Die Influencerin ist nicht nur für ihre Bilder und Videos bekannt, sondern auch für ihre direkten Interaktionen mit ihren Fans. In einem Interview mit BestFans sprach sie nun über einen Wunsch, der ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist: Ein Fan wollte, dass sie in Dessous auf einem Luftballon Platz nimmt und diesen bis zum Platzen zusammendrückt. "Das ist für Außenstehende total absurd – für den Fan aber extrem aufgeladen", erklärte sie.

Dabei geht es laut Anne nicht immer um nackte Tatsachen. Kuriose Fetische, bei denen sie vollständig bekleidet ist, erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. So gab sie an, dass etwa Kuschel-Fetischisten Inhalte verlangen, bei denen sie in einen flauschigen Bademantel oder einen dicken Pullover gehüllt ist. Diese Vielseitigkeit hebt für Anne ihren Content gegenüber herkömmlichem erotischen Material im Internet hervor: "Der Unterschied zwischen einer Pornoseite und OnlyFans ist die Nähe zwischen Model und Fan. Die Männer schauen sich nicht nur das Material an, sondern wollen auch mit dir schreiben und Special Content haben, den nur sie bekommen."

Das Eingehen auf spezielle Kundenwünsche scheint sich für die Influencerin auch finanziell auszuzahlen. Laut einem BestFans-Ranking war Anne im vergangenen Jahr die zweiterfolgreichste Erotik-Influencerin Deutschlands. "Allein mit OnlyFans werde ich dieses Jahr die Zwei-Millionen-Marke knacken und meinen Umsatz dort im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln", erklärte sie stolz in einer Pressemitteilung. Für die dreifache Mama war das ein echter Erfolg: "Mit meinem Körper auf diesem Niveau Geld verdienen zu können und dabei selbstbestimmt zu arbeiten, erfüllt mich sehr. Ich liebe diesen Job", betonte sie.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023