Enthüllungsprozess: Prinz Harry soll als Zeuge aussagen

Prinz Harry (41) wird in der kommenden Woche während eines Prozesses gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mail als Zeuge im Londoner High Court aussagen. Der Herzog von Sussex gehört zu einer Gruppe von Prominenten, die das Unternehmen Associated Newspapers Limited wegen angeblich illegaler Recherchemethoden verklagt haben. Zu den Klägern zählen laut Kurier.at auch der Musiker Elton John (78) und dessen Ehemann David Furnish (63). Das Verfahren, das nun am Montag beginnt, soll über einen Zeitraum von neun Wochen geführt werden.

Die Vorwürfe beziehen sich auf die Jahre von 1993 bis 2011, und es ist bereits der dritte Prozess dieser Art für Harry. Zuvor hatte er erfolgreich gegen den Verlag des Daily Mirror geklagt und sich außerdem außergerichtlich mit The Sun geeinigt. Harry wirft der Boulevardpresse seit Jahren vor, systematisch illegale Methoden einzusetzen. Den Klägern zufolge sollen Journalisten nicht davor zurückgeschreckt sein, Privatdetektive einzusetzen, um Wanzen in Wohnungen und Autos zu platzieren – alles, um brisantes Material für Schlagzeilen zu sammeln. Darüber hinaus sollen Telefongespräche abgehört sowie sensible Informationen wie Krankenakten und Bankdaten unrechtmäßig eingesehen worden sein. Schon 2011 kamen derartige Praktiken ans Licht und führten schließlich zum berüchtigten Skandal um die Wochenzeitung News of the World.

Prinz Harry wird also in Großbritannien anwesend sein, um persönlich an dem Prozess teilzunehmen. Anders als bei früheren Besuchen, bei denen er oft seinen Vater König Charles (77) traf, wird ein solcher Termin diesmal voraussichtlich ausbleiben. Moderatorin Kinsey Schofield erklärte zuvor gegenüber Fox News Digital, dass die königliche Familie befürchte, ein Treffen könnte zu viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Außerdem wird Charles zu dieser Zeit vermutlich in Schottland sein. Nun bleibt abzuwarten, wie Harrys Besuch in der Heimat und sein Auftritt vor dem Londoner High Court verlaufen werden.

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London

Getty Images Prinz Harry, September 2025

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022