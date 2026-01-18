Nächste OP: Katie Price freut sich auf "Designer-Vagina"

Katie Price (47) legt sich wieder unters Messer. Nach mehreren Brust-OPs und Facelifts hat sie sich nun allerdings einen sehr speziellen Eingriff ausgesucht: Sie wird sich einer sogenannten "Designer-Vagina"-Operation unterziehen. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte in dieser Woche auf Instagram, dass sie sich eine "neue Mumu" machen lasse und damit für "küssbarere Lippen" sorgen wolle – nicht nur im Gesicht, wie sie betonte. "Neues Jahr, neues Ich", verkündete die Unternehmerin in einem Clip fröhlich.

Die selbsternannte OP-Süchtige hatte schon 2018 über genau diesen Eingriff gesprochen, damals an der Seite von Kris Boyson. In einer Szene ihrer Reality-Show hielt Mutter Amy erschüttert den Kopf in den Händen, doch Katie blieb unbeirrt: "Ich brauche eine Designer-Vagina, ich werde da ein bisschen was machen lassen!" Der Trend, den sie jetzt erneut befeuert, umfasst chirurgische Labiaplastiken, die je nach Technik und Umfang mehrere Tausend Euro kosten, sowie nicht-invasive Verfahren mit Laser, Radiofrequenz oder Ultraschall.

Katies Schönheitseingriffe sorgen bei ihren Fans und ihrem privaten Umfeld immer wieder für Unverständnis. Auch die 47-Jährige selbst ist mit den teils Ergebnissen nicht immer zufrieden – so gab sie bereits öffentlich zu, ihr letztes Brazilian Butt Lift zu bereuen. Dennoch nimmt sie die Eingriffe oft auf die leichte Schulter. Kürzlich zog sie sich nach einem wiederholten Facelift selbst die Fäden aus dem Gesicht.

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit

Imago Katie Price im Juni 2025

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit