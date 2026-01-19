Anklage gegen Marius Borg Høiby um mehrere Punkte erweitert

Neue Wendung im Fall von Marius Borg Høiby (29): Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich ab dem 3. Februar in Oslo einem noch umfangreicheren Verfahren stellen. Zur bereits bestehenden Liste von 32 Vorwürfen kommen laut Bild sechs weitere Punkte hinzu. Laut Staatsanwalt Sturla Henriksbø geht es dabei um ein schweres Drogendelikt, zwei mutmaßliche Verstöße gegen ein Kontaktverbot gegenüber seiner Ex-Freundin Rebecca sowie drei Delikte im Straßenverkehr. Brisant: Im Zusammenhang mit dem Drogenvorwurf steht ein einzelner Vorfall im Raum, bei dem 3,5 Kilogramm Marihuana eine Rolle gespielt haben sollen. Der Prozess findet in der norwegischen Hauptstadt statt und stößt auf internationales Interesse. Entsprechend wurden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt.

Staatsanwalt Sturla Henriksbø bestätigte der Zeitung Aftenposten die Erweiterung der Anklageschrift und kündigte Konsequenzen insbesondere für die Brüche des Kontaktverbots an. Die mutmaßlichen Tempo-Exzesse im Straßenverkehr sollen durch Videos belegt sein, die Marius (29) selbst beim rasanten Motorradfahren zeigen. Verteidigerin Ellen Holager Andenæs erklärte dem Sender NRK, ihr Mandant habe die neuen Punkte eingeräumt. Es handle sich um ältere Angelegenheiten, der Drogenfall sei ein einmaliger Vorfall ohne finanziellen Gewinn. Ein deutscher Rechtsexperte in Oslo, Patrick Lundevall-Unger, ordnete gegenüber Bild den Drogenkomplex ein: Marius soll 2020 in Lørenskog 3,5 Kilo Marihuana entgegengenommen und nach Tønsberg weitertransportiert haben. Für ein solches Delikt sieht das norwegische Recht bis zu zwei Jahre Haft vor, ein Geständnis kann strafmildernd wirken.

Abseits der nüchternen Paragrafen steht ein Mann im Fokus, der seit Jugendtagen zwischen Öffentlichkeit und Privatleben balanciert. Marius ist der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und verbrachte seine Jugend zwischen royalen Verpflichtungen und einem vergleichsweise privaten Alltag. In den vergangenen Wochen mied er größere Auftritte, hielt seinen Kreis klein und verzichtete auf öffentliche Stellungnahmen zu den Vorwürfen. Schon in früheren Jahren suchte er bewusst Abstand von offiziellen Terminen, während die Familie bei öffentlichen Anlässen dennoch geschlossen auftrat. Kurz vor dem Gerichtstermin wurde lediglich bekannt, dass er seinen 29. Geburtstag im kleinen Kreis beging. Menschen aus seinem Umfeld beschreiben ihn als jemanden, der Nähe schätzt, zugleich aber Rückzugsorte braucht. Wie eng vertraute Begleiter ihn derzeit unterstützen, bleibt sein Privatbereich. Klar ist jedoch: In den kommenden Wochen steht vor allem der Gang in den Gerichtssaal im Mittelpunkt – und das, was dort zur Sprache kommt.

Imago Marius Borg Høiby bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald V. in Trondheim, 23. Juni 2016

Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016

