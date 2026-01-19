Brooklyn & Nicola Peltz-Beckham knutschen vor LA-Skyline

Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) zeigen sich erneut ganz verliebt – und das vor spektakulärer Kulisse über den Dächern von Los Angeles. Auf neuen Fotos, die Brooklyn kürzlich in einer Instagram-Story teilte, sitzt das Paar gemeinsam auf einem großen Sessel direkt vor einer gläsernen Front, hinter ihnen die funkelnde Skyline der Stadt. Eng aneinander gekuschelt küssen sich die beiden, auf einem Bild lässig in Schwarz-Weiß, auf einem anderen in Farbe und mit ineinander verschränkten Armen. Brooklyn kommentierte eines der Motive schlicht mit den Worten "Meine Freundin x" und machte damit deutlich, wem seine ganze Aufmerksamkeit in diesem Augenblick galt.

Zuvor war Brooklyn alleine nach Las Vegas gereist, um die Eröffnung eines neuen Edelrestaurants zu besuchen. Dort traf der Hobbykoch unter anderem auf Basketballstar Tristan Thompson (34), Model Winnie Harlow (31) und Schauspielerin Teyana Taylor (35). Nicola nutzte die Zeit für sich und teilte in ihrer Instagram-Story ein Selfie mit Gesichtsmaske. Die frischen Paarfotos entstanden kurz nach der kleinen Solo-Phase der beiden und zeigen das Duo wieder vereint.

Brooklyn und Nicola sind ein echtes Social-Media-Paar, das seine Fans regelmäßig an romantischen Momenten, Date-Nights und gemeinsamen Projekten teilhaben lässt. Die Schauspielerin und der Influencer, die seit ihrer Hochzeit ihren Doppelnamen Peltz-Beckham tragen, zeigen online immer wieder, wie eng sie privat und beruflich zusammenstehen. In den vergangenen Monaten betonte Brooklyns Umfeld mehrfach, wie wichtig es ihm sei, eigene Entscheidungen zu treffen und seinen eigenen Weg zu gehen – auch fernab des berühmten Beckham-Clans.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2026

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham knutschen vor der LA-Skyline

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Beckham im ungeplanten Partnerlook