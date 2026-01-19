Enthüllt: So viel verdiente Prinz William im letzten Jahr

Im neuesten Finanzbericht des Herzogtums Cornwall wurde das beeindruckende Jahresgehalt von Prinz William (43) offengelegt, wie OK! berichtet. Der Bericht, der im Juni 2025 veröffentlicht wurde, zeigt, dass der künftige König im vergangenen Finanzjahr rund 26,5 Millionen Euro erhalten hat. Diese Summe deckt die offiziellen, wohltätigen und privaten Ausgaben von William und seiner Familie ab, zu der Prinzessin Kate (44) sowie die drei Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) gehören.

Das Herzogtum Cornwall, das der Prinz von Wales 2022 mit der Thronbesteigung von König Charles III. (77) geerbt hatte, erklärt in dem Bericht, man habe im vergangenen Geschäftsjahr eine "starke finanzielle Performance" erzielt. Der Nettogewinn liege zwar leicht unter dem Vorjahreswert, sei aber trotz wirtschaftlicher Unsicherheit stabil geblieben. Laut Bericht steht William nur der jährliche Ertragsüberschuss zu, während Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten im Besitz des Herzogtums bleiben und wieder investiert werden, um die langfristige Stabilität zu sichern. Zugleich wird offengelegt, dass William "auf freiwilliger Basis" Einkommensteuer auf den bereinigten Überschuss zahlt, obwohl das Herzogtum selbst nicht steuerpflichtig ist.

Privat gilt William als engagierter Familienvater. Gemeinsam mit Kate und den Kindern teilt er seine Zeit zwischen seinen royalen Verpflichtungen und dem Leben in ländlicher Abgeschiedenheit auf. Trotz der Spannungen zu seinem Bruder Harry (41), die immer wieder Schlagzeilen machen, scheint er sich darauf zu konzentrieren, ein modernes Bild der Monarchie zu prägen.

Getty Images Prinz William, November 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2025

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham