"Gründe": Giuliano äußert sich zu Tochter-Drama mit Ariel

Realitystar Ariel befindet sich derzeit für die Dschungelcamp-Dreharbeiten in Australien, doch die Schlagzeilen macht ein ganz anderes Thema: Ihre kleine Tochter durfte sie nicht begleiten. Die TV-Bekanntheit erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger und behauptete, er habe ihr die nötige Zustimmung für die Reise verweigert. Giuliano wendet sich nun auf Instagram an seine Follower und leugnet die Behauptungen nicht direkt, betont aber, dass das nicht ohne Grund passiert sei. "Das hat alles seine Gründe. Ich werde euch bald erzählen, warum ich meine Tochter seit über zwei Monaten nicht mehr gesehen habe", schreibt er dort.

In seinem kurzen Statement erklärt Giuliano weiter, dass er bereit ist, bald die wahren Ursachen für die aktuellen Umstände öffentlich zu machen. "Zum Glück habe ich für alles, was ich sagen werde, Beweise", betont er und stellt klar, dass ihm daher rechtlich nichts vorzuwerfen sei. Die offenen Worte wecken Neugier, doch weitere Details nannte der ehemalige Love Fool-Teilnehmer bisher nicht. Gleichzeitig bleibt die Frage im Raum, warum Giuliano keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hat – und ob diese angespannte Situation möglicherweise langfristige Folgen für alle Beteiligten mit sich bringen wird.

Erst vor wenigen Stunden hatte Ariel mit dem öffentlichen Vorwurf gegen Giuliano für Aufruhr gesorgt. In einer Instagram-Story erzählte die Influencerin enttäuscht: "Ich bin eigentlich komplett 24/7 alleinerziehend und trage die Verantwortung, aber wenn es um solche Entscheidungen geht, muss ich mir Einverständnis einholen." Auch wenn ihre Tochter aktuell bei der Großmutter in guten Händen sei, zeigte sich Ariel sichtlich frustriert. "Sie kennt das dort und fühlt sich wohl", betonte sie, schob den Ärger über die schwierige Kommunikation mit Giuliano aber nach: "Da stehen gewisse Egos noch im Weg."

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel und ihre Tochter Ileyna