Katie Price schießt gegen ihren neuen Ex-Freund JJ Slater

Katie Price (47) machte mit ihren frisch operierten Lippen Schlagzeilen, als sie sich in einem grauen Trainingsanzug auf den Weg zu ihrem Lieblings-Sonnenstudio in Sussex begab. Die fünffache Mutter, die für ihre zahlreichen kosmetischen Eingriffe bekannt ist, zeigte sich auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, gut gelaunt und selbstbewusst. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in einem Instagram-Video ihre Begeisterung für die neuesten Veränderungen zum Ausdruck gebracht. "Wie sehr liebe ich meine neuen, küssbaren Lippen und nächste Woche sind das nicht die einzigen Lippen, die ich küssbar machen werde", verkündete sie mit gewohnter Offenheit. Zuletzt hatte sie sich ihr Hinterteil aufpolstern lassen. Einer wird allerdings die OP-Ergebnisse nicht live zu sehen kriegen: ihr Ex-Freund John Joe Slater, gegen den sie nun mächtig austeilte.

Mit zwei aufschlussreichen Instagram-Posts teilte sie Videos, die ihre Erwartungen an zukünftige Partner darlegten. Das erste Video enthielt eine klare Botschaft über Beziehungsdynamiken: "Eines Tages bettelst du einen Mann um das Allernotwendigste an, dann plötzlich wirst du von einem anderen Mann verwöhnt, der nichts mehr will, als dich zu verehren." Der zweite Post war noch direkter in seiner Aussage über ihre romantischen Sehnsüchte: "Wenn seine maskuline Energie so stark ist, dass du dich endlich von einem 'unabhängigen Boss-Girl' in eine verspielte, sorglose Frau verwandelst." Über diesen Beitrag schrieb Katie das bezeichnende Wort "Traum". Diese öffentlichen Äußerungen werden eindeutig als Seitenhieb gegen JJ interpretiert. Die Posts verdeutlichen Katies Wunsch nach einem starken, "maskulinen" Partner, der sie beschützen und verwöhnen kann – Eigenschaften, die offensichtlich in ihrer Beziehung zum 14 Jahre jüngeren JJ gefehlt haben.

Die Beziehung zu JJ begann im Februar 2024, nachdem der Modeunternehmer durch "Married At First Sight UK" bekannt geworden war. Das Paar reiste früh gemeinsam in den Urlaub, sprach zeitweilig sogar über Heirat und Familienplanung. Doch ein Insider enthüllte gegenüber der Daily Mail: "Katie hatte schon seit einiger Zeit Zweifel, ob JJ Ehemann-Material ist, aber sie hoffte, dass diese Bedenken verschwinden würden. Stattdessen wuchsen ihre Ängste nur noch mehr." Inzwischen konzentriert sich die Unternehmerin wieder auf sich und ihre Kinder und hält ihre Community mit Schönheits-Updates, Podcast-Aufnahmen und Alltagsmomenten auf dem Laufenden. Doch bei ihren Fans wachsen die Sorgen um Katies drastischen Gewichtsverlust. Vor drei Monaten musste sie deswegen sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz aller gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen blickt Katie optimistisch in die Zukunft: "Neues Jahr, neue ich, neuer Start und neuer Lebensanfang", verkündete sie kämpferisch.

Imago Katie Price im Juni 2025

Facebook / https://www.facebook.com/KatiePrice/ Katie Price, Januar 2026

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024