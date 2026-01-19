Nicola Peltz sendet den Beckhams mit Tattoo eine Botschaft

Nicola Peltz-Beckham (31) hat am Sonntag mit einem Instagram-Foto im hellblauen Bikini für Gesprächsstoff gesorgt: Die Schauspielerin zeigte eine neue Tätowierung am Oberkörper, fein gestochen und in Jiddisch – übersetzt bedeutet sie "Familie zuerst". Das Posting kam, nachdem Berichte die Runde machten, sie treibe weiter einen Riss zwischen Ehemann Brooklyn Beckham (26) und dessen berühmter Familie voran. Die Aufnahme entstand in Los Angeles, wo Nicola mit Brooklyn lebt. Mit dem auffälligen Tattoo und der Platzierung auf Social Media schien die Botschaft klar adressiert – und heizte die Debatte um die Beckhams erneut an.

Laut Daily Mail und The Sun sollen Brooklyn und seine Eltern David und Victoria seit Monaten auf Distanz sein. Demnach habe Brooklyn seine Familie sogar kurz vor Weihnachten auf Social Media blockiert, nachdem zuvor noch Likes unter seinen Koch-Clips auftauchten. Auch wichtige Anlässe, darunter Davids 50. Geburtstag, habe das Paar gemieden. Die Daily Mail berichtete zudem, die Kommunikation sei zeitweise nur über Anwälte gelaufen. Während Brooklyn weiterhin mit seinen Großeltern in Kontakt stehen soll, verweisen Branchenbeobachter auf auffällige Follower-Trends: Bei ihm gehe die Zahl leicht zurück, bei David und Victoria steige sie deutlich.

Nicola lernte Brooklyn 2019 kennen, 2022 folgte die Hochzeit – seitdem gibt das Paar sein Leben gern online preis, von Koch-Videos bis Pärchenfotos vor der Skyline von Los Angeles. Freunde beschreiben Nicola in Berichten als engsten Halt für Brooklyn, der seine Projekte zwischen Social Media und eigener Hot-Sauce-Marke vorantreibt. In Interviews betonten beide immer wieder, wie wichtig ihnen Familie sei; das neue Tattoo reiht sich in zahlreiche Liebes-Inkings und gemeinsame Symbole ein, die die beiden in den vergangenen Jahren zeigen. Abseits des Rampenlichts verbringen sie viel Zeit mit ihren Hunden, posten Hausmomente und kleine Alltagsrituale – ein digitales Fototagebuch, das ihren Zusammenhalt unterstreichen soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham

Anzeige