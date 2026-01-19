Prozess gegen Verlag: Prinz Harry erscheint vor Gericht

Prinz Harry (41) ist in London vor Gericht erschienen – pünktlich zum Start des aufsehenerregenden Prozesses gegen den Verlag der Daily Mail. Der Royal wurde am Montagvormittag gegen 10.05 Uhr am Royal Courts of Justice in der City gesichtet. Der Prozess unter Vorsitz von Richter Nicklin startete um 10.30 Uhr und ist auf neun Wochen angesetzt. Harry soll noch in dieser Woche, voraussichtlich am Donnerstag, aussagen. Mit seiner Klage ist Harry nicht allein: Auch Elton John (78), sein Mann David Furnish (63), Sadie Frost (60), Liz Hurley (60), Baroness Doreen Lawrence und Sir Simon Hughes ziehen gegen Associated Newspapers Limited ins Feld. Ihnen allen geht es um eines: den Vorwurf jahrelanger, unrechtmäßiger Informationsbeschaffung.

Im Kern werfen die Prominenten dem Verlag vor, private Ermittler beauftragt und illegale Methoden genutzt zu haben – von Wanzen in Autos über das Abgreifen von Telefonaten bis hin zum "Ausspähen" vertraulicher Unterlagen wie medizinischer Daten. Der Zeitraum der behaupteten Verstöße reicht laut der Klägerseite von 1993 bis 2011 und soll teils sogar bis 2018 nachgewirkt haben. ANL, Herausgeber der Daily Mail und der Mail on Sunday, weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Ein Versuch des Verlags, die Klagen als "verjährt" abzuwehren, scheiterte bereits 2023: Der Richter entschied damals, die Kläger hätten eine "reale Aussicht", nachzuweisen, dass relevante Fakten lange verschleiert wurden. Elton John und David Furnish verfolgen den Prozess zum Auftakt per Live-Video, weitere Vorverhandlungen hatten bereits im vergangenen Herbst stattgefunden.

Doch obwohl Harry sich derzeit in seiner Heimat befindet, bleibt ein Treffen mit der Familie wohl aus. Während der Royal in London vor Gericht erscheint, soll William und Kates Terminplan sie zeitgleich nach Schottland führen. Die beiden besuchen die National Curling Academy in Stirling, treffen dort die Nationalteams und engagieren sich bei weiteren Terminen rund um traditionelle Handwerkskunst und soziale Projekte. Auch Harrys Vater, König Charles (77), wird den Januar wohl überwiegend in Schottland verbringen – ein Wiedersehen hinter verschlossenen Türen war daher so gut wie ausgeschlossen.

Getty Images Prinz Harry trifft zur Gerichtsanhörung in London ein

Getty Images Prinz Harrys Ankunft am Royal Courts of Justice

Getty Images Prinz Harry, 2025