Robert Pattinson hat eine geheime Rolle in "Marty Supreme"

Was für eine Überraschung für die Kinofans! Robert Pattinson (39) hat tatsächlich einen geheimen Auftritt in dem gefeierten Film "Marty Supreme" – allerdings nur mit seiner Stimme. Der Schauspieler übernahm die Rolle des Kommentators während einer entscheidenden Tischtennisszene zu Beginn des Films. Regisseur Josh Safdie enthüllte diese gut gehütete Information erst kürzlich bei einer Veranstaltung in Londons BFI Southbank. "Niemand weiß das, aber diese Stimme - der Kommentator, der Schiedsrichter - das ist Pattinson", verriet Josh laut People. Die Szene spielt sich während der British Open-Halbfinals ab, kurz bevor Timothée Chalamets (30) Charakter Marty Mauser gegen den ungarischen Champion Béla Kletzki antritt. Diese clevere Einlage blieb den meisten Kinogängern völlig verborgen, da nur seine charakteristische britische Stimme zu hören war. Josh bezeichnete Roberts Beitrag als "kleines Osterei" für aufmerksame Fans.

Die Zusammenarbeit zwischen Robert und Josh geht bereits auf das Jahr 2017 zurück, als sie gemeinsam an dem packenden Thriller "Good Time" arbeiteten. In diesem Film spielte Robert einen Kleinkriminellen, der verzweifelt versucht, seinen Bruder nach einem verpfuschten Raub vor dem Gefängnis zu bewahren. Ihre Partnerschaft entstand dabei auf ungewöhnliche Art: Robert kontaktierte die Safdie-Brüder per E-Mail, weil er unbedingt mit ihnen arbeiten wollte. "Wir waren uns einfach einig, dass wir etwas unternehmen würden", erzählte Robert 2017 Vulture über ihr erstes persönliches Gespräch. "Es ging nicht um ein bestimmtes Projekt oder so etwas. Aber ich erinnere mich, dass ich das Treffen verließ und dachte: 'Yeah.'" Die kreative Chemie zwischen ihnen war sofort spürbar. Für "Marty Supreme" griff Josh erneut auf Robert zurück, als er einen authentischen britischen Akzent für die Turnier-Szene brauchte. "Er kam vorbei und schaute sich einiges an, und ich dachte mir: 'Ich kenne keine Briten'", erklärte der Regisseur die pragmatische Entscheidung. Doch dann kam ihm schnell wieder Robert in den Sinn.

Robert steckt derzeit mitten in einer äußerst produktiven Schaffensphase. Erst Anfang Januar wurde er beim Drehen seines neuen Netflix-Films "Here Comes the Flood" an der Seite von Daisy Edgar-Jones gesichtet. Gleichzeitig jongliert der ehemalige Twilight-Star geschickt zwischen seiner Karriere und seinem Privatleben als Papa. Zusammen mit seiner Verlobten Suki Waterhouse (34) ist er stolzer Vater einer 22 Monate alten Tochter. Das Paar, das seit 2018 zusammen ist, führt bewusst ein zurückgezogenes Leben abseits des Rampenlichts. "Ich bin immer unglaublich aufgeregt, wenn ich seinen Namen auf meinem Handy aufleuchten sehe oder sogar eine Nachricht erhalte, und ich glaube, er empfindet genauso für mich", hatte Suki 2023 in einem Interview mit The Sunday Times über ihre Beziehung geschwärmt.

