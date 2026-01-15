Jennifer Lawrence: So war die Sexszene mit Robert Pattinson

Jennifer Lawrence (35) hat in New York in einem Interview offenbart, wie sie intime Szenen am liebsten dreht – und das sorgt für Aufhorchen. Beim Start der Dreharbeiten zu "Die My Love" am Mittwoch, 7. Januar, stand direkt eine nackte Sexszene mit Robert Pattinson (39) auf dem Plan, in der sich beide "wie Tiger" aufeinanderstürzen. Überraschung: Genau das fiel ihr leichter, weil sie Robert zuvor nicht kannte. "Es war eigentlich einfacher, weil Rob und ich uns nicht kannten, was irgendwie besser ist, weißt du?", sagte Jennifer. Mit Freund Josh Hutcherson (33) am Set von "Hunger Games" habe sich Küssen dagegen deutlich seltsamer angefühlt, so Jennifer laut dem Magazin People.

Die Schauspielerin erzählte dem Moderator Josh Horowitz weiter, dass sie vor neuen Projekten regelmäßig mit Nervosität zu kämpfen habe und peinliche Momente beim Schauspiel quasi dazugehören. Regisseurin Lynne Ramsay ließ Jennifer und Robert vorab sogar Interpretivtanz üben, um Hemmungen abzubauen. "Wir kamen etwa drei Wochen vor Drehbeginn in Calgary an. Rob und ich sind beide sehr schüchtern und das war peinlich", erinnerte sich Jennifer. Die Übungen hätten allerdings ihren Zweck erfüllt: Als es dann hieß, die Hüllen fallen zu lassen, sei das nach dem Bäume-Anhauchen und Tiger-Attacken fast wie eine Erleichterung gewesen. In "Die My Love" spielt Jennifer eine junge Autorin und Mutter, die nach dem Umzug aufs Land immer erratischer wird, während Roberts Figur Jackson zunehmend hilflos zusieht.

Abseits des Sets sprach Jennifer zuletzt wiederholt offen über persönliche Belastungen und Ängste. Gegenüber dem Magazin People berichtete sie von starker postpartaler Angst nach der Geburt ihres zweiten Kindes mit Ehemann Cooke Maroney (41); sie fand mit ärztlicher Hilfe und einem neuen Medikament Linderung. Dass Jennifer so unverblümt über Schamgrenzen, Unsicherheiten und die Chemie mit ihrem Co-Star spricht, passt zu ihrer Art, den Druck am Set pragmatisch anzugehen. Robert, der für ruhige Professionalität bekannt ist, und die Oscarpreisträgerin näherten sich für den Film zunächst über gemeinsame Proben an – inklusive jener schrägen Tanzstunden, die beide im Gespräch lachend "peinlich" nannten.

Getty Images Robert Pattinson und Jennifer Lawrence, Filmfestspiele 2025 in Cannes

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love" 2025

Getty Images Robert Pattinson und Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen von Cannes 2025