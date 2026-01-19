"Zoomania 2" erreicht die Top 10 der erfolgreichsten Filme

Das Warten hat sich gelohnt: Seit dem Kinostart am 26. November 2025 begeistert "Zoomania 2" Millionen von Zuschauern weltweit und hat sich als wahrer Kassenschlager erwiesen. Der Disney-Film, in dem die beliebten Charaktere Judy Hopps und Nick Wilde erneut als unerschrockenes Polizei-Duo einen kniffligen Fall lösen, spielte bislang 1,46 Milliarden Euro ein. Dabei übertraf er nicht nur die Kritiker-Erwartungen, sondern auch die bisherigen Einnahmerekorde westlicher Animationsfilme, wie Deadline berichtet.

Mit diesem beeindruckenden Ergebnis katapultiert sich "Zoomania 2" nun in die Liste der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten und belegt den neunten Platz, noch vor Hits wie Jurassic World und Der König der Löwen. Unter den reinen Animationsfilmen, die in der westlichen Hemisphäre produziert wurden, ist das Abenteuerfilm-Sequel nun unangefochten auf Platz eins. Bislang hielt "Alles steht Kopf 2" mit 1,45 Milliarden Euro diesen Rekord. Doch auch außerhalb der westlichen Welt gibt es große Namen: Der chinesische Animationsfilm "Ne Zha 2" bleibt mit 1,94 Milliarden Euro weltweit an der Spitze der erfolgreichsten animierten Kinoabenteuer.

Judy und Nick hatten sich im ersten Film 2016 vom widerwilligen Ermittler-Duo zu einem eingeschworenen Team entwickelt, das mit Witz, Tempo und viel Herz zum weltweiten Überraschungserfolg wurde. Die charmante Polizistin und der gewiefte Fuchs wurden schnell zu Lieblingen von Familien und Animations-Fans, unzählige Judy- und Nick-Plüschfiguren landeten in Kinderzimmern, Fan-Art und Cosplays eroberten die sozialen Netzwerke. Mit dem zweiten Teil knüpft Disney an diese Begeisterung an: Die bunte Großstadt, die schlagfertigen Dialoge und das Zusammenspiel der beiden Hauptfiguren sorgen dafür, dass unzählige Besucher in die Kinos strömten.

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Szene aus "Zoomania 2", 2025

Disney Ausschnitt aus "Alles steht Kopf 2"

Imago Nick Wilde und Judy Hopps auf dem deutschen Filmplakat zu "Zoomania" (Zootopia)

