Dieser TV-Star war Backup-Kandidat für "Prominent getrennt"

Jonathan Steinig (30), bekannt aus Germany Shore, hat jetzt enthüllt, dass er für die aktuelle Staffel von Prominent getrennt als Backup-Kandidat vorgesehen war. Gemeinsam mit einer ehemaligen Partnerin hätte er in den Wettbewerb einsteigen sollen, falls ein anderes Paar ausfällt. Der 30-Jährige schilderte dies im Interview mit Promiflash und zeigte sich dabei durchaus enttäuscht: "Hätte sich jemand verletzt oder so, wären wir eingesetzt worden. Aber leider hat es nicht geklappt." Gleichzeitig machte er aber auch klar: Sein Interesse an einer Teilnahme ist ungebrochen, und eine zukünftige Teilnahme sei für ihn sicher denkbar.

Im Interview sprach der Social-Media-Star auch über mögliche Ex-Partnerinnen, mit denen er sich eine Teilnahme vorstellen könnte. So erklärte er, dass die Ex, mit der er in dieser Runde als Ersatz vorgesehen war, nächstes Jahr ebenfalls zur Verfügung stehen würde. Zudem schloss er nicht aus, mit anderen vergangenen Flirts an den Start zu gehen. Er erwähnte dabei auch den Namen Laura und fügte hinzu, dass sie allerdings wohl eher keine Lust auf ein solches TV-Format hätte. Die Anspielung dürfte auf Laura Maria Rypa (30) hinweisen, mit der das Model in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde.

Zwar hat es Jonathan dieses Mal nicht in den Cast geschafft, doch müssen Fans der Show nicht auf Drama verzichten. Schon vor drei Monaten wurden die neuen Ex-Paare für "Prominent getrennt" bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem Rebecca Ries und Göktug Göker, Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, Tanina und Fabian sowie Bianca Eigenfeld (24) und Joshi Josh. Auch Mou Naksh und Vivien, Samira und Yasin Cilingir (34) sowie Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern mischen die Villa auf. Bis zuletzt blieb ein weiteres Paar geheim. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass sich auch Vanessa Nwattu (26) und Aleksandar Petrovic (34) der Challenge stellen.

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Realitystar

Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025