Eva Benetatou lüftet dieses überraschende Familiengeheimnis

Eva Benetatou (33) überrascht kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2026 mit einer erstaunlichen Enthüllung. In einer Instagram-Story ließ die 33-Jährige jetzt durchblicken, dass sie auch auf der anderen Seite der Erde familiäre Verbindungen hat. "Viele wissen es noch nicht – ich habe Familie auch hier in Australien", teilte sie mit ihren Fans. Gemeinsam mit ihrer Begleiterin Claudia Obert (64) traf sie sich zu einem Abendessen mit ihrem Cousin und dessen Frau, die Eva mit offenen Armen empfingen. "Danke, Cousin, es war großartig, dich zu sehen und zu umarmen", schrieb sie nach dem Treffen.

Die Begegnung scheint für Eva mehr als nur ein Wiedersehen gewesen zu sein. Der nicht näher genannte Cousin und dessen Ehefrau sollen ihr laut der Influencerin viel Zuspruch gegeben haben. "Ganz viel Kraft und Liebe" habe sie von den beiden erhalten, schilderte die gebürtige Griechin. Sichtlich gerührt berichtete sie außerdem von ihren Gedanken und Gefühlen vor ihrem nächsten Reality-Abenteuer: "Ich bin fertig. Make-up sitzt, Gedanken fliegen, Haltung steht." Mit so viel familiärem Rückhalt dürfte der Start ins Camp, wo sie auf harte Bedingungen und alte Konflikte trifft, sicherlich leichter fallen.

Konfliktpotenzial gibt es für Eva im Dschungel mehr als genug. Schon im Vorfeld wurde deutlich, dass besonders das Aufeinandertreffen mit Samira Yavuz (32) für Zündstoff sorgen könnte. "Gar keinen Bock hätte ich, da mit meinem Ex-Mann reinzugehen. Ja, und ich meine seine Liebeleien, da gibt’s ja doch so die ein oder andere", sagte Samira im RTL-Interview. Eva selbst machte unmissverständlich klar: "Ich bin im Dschungel nicht, um Freundschaften zu knüpfen." Mit so viel Spannung in der Luft versprechen die ersten Tage reichlich Drama.

Imago Eva Benetatou am Flughafen Frankfurt vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Cousin, dessen Frau und Claudia Obert in Australien, Januar 2026

Imago Samira Yavuz am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026