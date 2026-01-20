Krone oder Verständnis? Darauf hofft Gil Ofarim im Dschungel

Gil Ofarim (43) ist in Australien gelandet – und stellt sich im Vorfeld von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! einer besonders direkten Schnell-Frage-Runde. Kurz vor und nach dem Flug nach Brisbane beantwortete der Musiker gegenüber RTL insgesamt 30 Fragen, vom morgendlichen ersten Gedanken bis hin zu seinen größten Sorgen im Dschungel. Mit dabei: heikle Punkte rund um seinen viel diskutierten Antisemitismus-Skandal. Auf die Wahl zwischen Ruhm im Camp oder rehabilitiertem Ansehen reagiert Gil deutlich.

In dem Video-Interview betont Gil, was ihm wirklich am Herzen liegt: "Das, was gesendet wird, das, was geschrieben wird, das, was gesagt wird – dass die Leute es auch verstehen, wie es gemeint war", gibt der Musiker zu verstehen. Es scheint, als habe Gil ein klares Ziel für seinen Aufenthalt im Dschungelcamp vor Augen: Die Rückkehr zu einem fairen Image scheint ihm wichtiger als jeder Titel. Selbst beim Vergleich "Verständnis oder eine Million Euro?" bleibt er bei dieser Linie: "Ich glaube, mit Verständnis ist die eine Million Euro, auch wenn es wahnsinnig viel Geld ist, egal, weil wenn du das Verständnis wieder hast, kannst du auch irgendwann wieder dahin kommen, dass du dir das erspielst oder erarbeitest", erklärt er.

Wie lang und inwiefern Gil die Chance haben wird, sein Image im Dschungel aufzupolieren, wird sich zeigen. Ab der zweiten Woche können die Zuschauer die Camper per Abstimmung rauswählen – und Gils Konkurrenz ist groß. Neben dem "If You Only Knew"-Interpreten sind zahlreiche beliebte Realitystars dabei: Samira Yavuz (32), Evanthia Benetatou (33), Ariel, Umut Tekin (28), Hubert Fella (58), Patrick Romer (30) und Stephen Dürr (51). Ebenfalls dieses Jahr im australischen Dschungel gefangen sind Mirja du Mont (49), Hardy Krüger Jr. (57), Nicole Belstler-Boettcher (62) und Simone Ballack (49). Am 23. Januar, also schon in wenigen Tagen, geht es endlich los.

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug ins Dschungelcamp, Januar 2026

Imago Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026