Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist Musiker Gil Ofarim

Name: Gil Ofarim (43)

Geburtsdatum: 13. August 1982

Geburtsort: München

Bekannt, weil...

Bekannt wurde Gil Ende der 1990er Jahre durch eine Foto-Lovestory in der Jugendzeitschrift "Bravo" – danach ging alles ganz schnell: Mit "Round 'n' Round (It Goes)" landete er 1997 als Teenager einen Riesenhit, weitere Singles wie "Never Giving Up Now" und "Talk To You" folgten. Vor allem in Asien feierte der Sänger große Erfolge, tourte dort mehrere Jahre und sammelte Doppel-Platin-Auszeichnungen, während es in Deutschland zwischenzeitlich ruhiger um ihn wurde. Parallel startete er eine Schauspielkarriere, spielte sich 1998 für mehrere Folgen selbst in Gute Zeiten, schlechte Zeiten und war später in verschiedenen Film- und Serienrollen sowie Musicalrollen zu sehen. Ab Mitte der 2000er Jahre schlug Gil rockigere Töne an, gründete die Bands "Zoo Army" und "Acht." und trat 2003 sogar als Vorband von Bon Jovi im Münchner Olympiastadion auf. Später kehrte er mit TV-Formaten wie The Voice of Germany, Let's Dance – wo er 2017 den Titel "Dancing Star" holte – sowie The Masked Singer und Schlag den Star zurück ins große Rampenlicht. In den vergangenen Jahren wurde es wieder stiller um Gil, als er sich im Zentrum eines Skandals wiederfand: Er geriet im Oktober 2021 in eine Auseinandersetzung mit einem Hotelmitarbeiter, dem er Antisemitismus vorwarf. Diese Anschuldigung stellte sich später als falsch heraus.

Stärken:

Gil bringt für das Dschungelcamp einige Stärken mit. Durch seine Erfahrungen als Künstler ist er an Kameras, öffentliche Beobachtung und Interviews gewöhnt, was ihm den Umgang mit der permanenten Aufmerksamkeit erleichtert. Zudem deuten seine bisherigen Erfahrungen auf eine gewisse Belastbarkeit hin, die den herausfordernden Alltag im Camp unterstützt. Durch seine Bekanntheit und seine Fähigkeit, unterhaltsam zu agieren, könnte er Gesprächsstoff bieten und für Dynamik im Camp sorgen. Nicht zuletzt könnte seine Teamfähigkeit, die er als Musiker und Musicaldarsteller erlernt hat, bei gemeinsamen Prüfungen und Aufgaben hilfreich sein, während er zugleich die Chance hat, sich persönlich weiterzuentwickeln.

Schwächen:

Trotz seiner Stärken bringt der 43-Jährige auch einige Schwächen mit, die ihm im Dschungelcamp zu schaffen machen könnten. Frühere öffentliche Kontroversen könnten die Wahrnehmung beim Publikum oder bei Mitcampern beeinflussen, und seine emotionale Offenheit kann dazu führen, dass er Konflikte stärker persönlich nimmt. Sein Bekanntheitsgrad kann zwar Selbstbewusstsein geben, zugleich aber Spannungen erzeugen, wenn andere Kandidaten das Gefühl haben, er stehe zu sehr im Rampenlicht. Außerdem könnten Ungeduld, Frustration oder Schwierigkeiten, sich an den ungewohnten Camp-Alltag anzupassen, die Dynamik im Team erschweren. Auch seine direkte Art und persönlichen Meinungen bergen das Risiko von Reibungen im engen Zusammenleben.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

