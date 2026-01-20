Laut Serkan: Ex-Affäre Eva wird Dschungelcamp nicht gewinnen

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL" mit Reality-Star Sam Dylan (34) über die anstehende Staffel des RTL-Dschungelcamps gesprochen und dabei vor allem über seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) und seine ehemalige Affäre Eva Benetatou (33) kein Blatt vor den Mund genommen. Auf die Frage, ob Eva eine Chance auf den Sieg im Camp habe, war Serkans Reaktion eindeutig: "Nein. Eva doch nicht. Niemals." Er zeigte sich überzeugt davon, dass Eva in den kommenden Tagen in viele Prüfungen gewählt werde, zweifelte aber an ihrer Fähigkeit, zu überzeugen. Auch Sam teilte diese Einschätzung und ergänzte: "Man will ja jemanden in der Prüfung, der unterhaltsam ist. Bei Eva schläft man ja ein vorm Fernseher."

Sam und Serkan spinnen in der Folge das Szenario weiter und sprechen sogar von theoretischer Manipulation, die es bräuchte, damit Eva vorne landet. Beide spekulieren, dass Evanthia zu Beginn häufig in die Prüfungen gewählt werden könnte. Unterhaltungswert sehen sie dort allerdings kaum: Sam urteilt im Podcast, Eva sei nicht mitreißend genug für die Zuschauenden und wirke "selbst bei einer Prüfung unsympathisch". Serkan stimmt darin ein und hält fest, dass ihm ausgerechnet bei seiner Ex-Affäre der nötige Funke fehlt. Im Kontrast dazu zeichnen die beiden bei Samira das Bild einer Favoritin, die Prüfungen stemmen und vielleicht sogar die Krone für sich bestimmen könnte.

Eva ist bekannt dafür, direkten Konfrontationen nicht aus dem Weg zu gehen, wie sie in der Vergangenheit schon mehrfach bewies. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp birgt zweifellos Zündstoff, vor allem wegen ihrer Vorgeschichte mit Samira und Serkan. Der einstige One-Night-Stand zwischen Eva und Serkan hatte damals für Schlagzeilen gesorgt und belastet offenbar noch heute die Beziehungen der drei Reality-Stars. Samira, die ebenfalls im Camp ist, dürfte bei einer Begegnung mit Eva klare Fronten ziehen. Ob die beiden sich im Camp näherkommen oder die Situation eskaliert, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Imago, Imago Serkan Yavuz und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025