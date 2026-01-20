Vampir-Hotel öffnet erneut: Teil fünf bereits in Planung

Monster-Fans können sich freuen: Das schaurig-lustige Vampir-Hotel öffnet offenbar noch einmal seine Pforten. Keegan-Michael Key (54) hat am Rande der Golden Globes verraten, dass an einem fünften Teil von "Hotel Transsilvanien" gearbeitet wird. Der Schauspieler, der seit "Hotel Transsilvanien 2" der Mumie Murray seine Stimme leiht, plauderte gegenüber dem Magazin Variety aus, dass er auch im neuen Film wieder dabei sein wolle. Offiziell galt die Monster-Saga nach "Hotel Transsilvanien 4 - Eine Monster Verwandlung" als beendet. Nun dürfen Fans aber offenbar doch auf eine Rückkehr von Dracula, Mavis und ihrer schrägen Monster-Familie hoffen – ein Kinostart rund um das Jahr 2027 steht dabei als mögliche Zielmarke im Raum.

Konkrete Details zur Geschichte von "Hotel Transsilvanien 5" sind noch nicht bekannt. Schon 2024 hatte allerdings Genndy Tartakovsky, Regisseur der ersten drei Filme und Co-Autor von Teil 3 und 4, gegenüber Collider angedeutet, dass das Franchise womöglich doch nicht abgeschlossen sei. "Ich glaube, sie wollen mehr. Wir werden also sehen, was passiert", erklärte der Animationsprofi damals. Die Reihe, in der Dracula ein nobles Monster-Hotel leitet, kommt bislang auf vier Filme und spielte allein mit den ersten drei Kinoabenteuern umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro weltweit ein, wie Filmstarts.de berichtet. Das Ungewöhnliche dabei: Jeder Teil legte an den Kinokassen noch einen drauf.

Ob das fünfte Abenteuer wieder klassisch im Kino startet oder erneut ein Streaming-Debüt wie bei Teil vier erhält, ist offen. Für Fans der animierten Truppe ist das Wiedersehen aber auch jenseits der großen Leinwand etwas Besonderes, schließlich begleiten viele Zuschauer Dracula und seine Clique schon seit 2012. Die Filme waren von Beginn an ein Familienprojekt vor und hinter der Kamera, mit eingespielten Sprechern, die ihre Figuren über Jahre geprägt haben. Gerade Keegan-Michael Key gilt als Fanliebling, weil er der etwas verpeilten Mumie Murray eine verspielte, warmherzige Note verleiht. Und auch Genndy Tartakovsky, der seine Liebe zu Monstern und Slapstick nie versteckt hat, erzählte in Interviews immer wieder, wie sehr ihm die chaotische Hotel-Familie ans Herz gewachsen ist – eine Nähe, die sich offensichtlich auch auf das Publikum übertragen hat.

Collection Christophel, Action Press Filmposter für "Hotel Transsilvanien"

Getty Images / Bryan Bedder Keegan-Michael Key, Schauspieler

Collection Christophel, Action Press Mavis, Filmcharakter aus "Hotel Transsilvanien"

