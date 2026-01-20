Verlorener Reisepass gefährdet Ariels Dschungelcamp-Einzug

Realitystar Ariel hat ihren Einzug in das Dschungelcamp 2026 beinahe verpasst – und das, bevor die erste Prüfung überhaupt begonnen hatte! Nach ihrer Landung in Australien erlebte die 22-jährige Baslerin einen Moment puren Schreckens: Ihr Reisepass war verschwunden. Schnell stellte sich heraus, dass sie ihn auf der Flughafentoilette liegen gelassen hatte. Dieser Fauxpas hätte Ariel den Traum vom Camp beinahe zerstört, doch zehn nervenaufreibende Minuten später brachte ein freundlicher Mitreisender das wichtige Dokument zurück.

Das Missgeschick hätte nicht gravierender sein können, denn ohne gültigen Pass hätte Ariel sofort wieder abreisen müssen, ohne jemals den australischen Busch erleben oder sich den gefürchteten Dschungelprüfungen stellen zu können. Der Moment, als ihr der Pass wieder übergeben wurde, war für die Teilnehmerin der beliebten Reality-TV-Show laut Bild eine riesige Erleichterung. Nun kann sie sich auf das Abenteuer vorbereiten – und die letzten ruhigen Tage vor dem Camp genießen. Hinter ihr liegt bereits ein regelrechter Adrenalinschub, bevor die Zuschauer sie überhaupt auf den Bildschirmen erleben konnten.

Ariel, die von ihren Fans für ihre direkte und mutige Art geschätzt wird, sorgte bereits vor ihrem Aufenthalt im Camp für Gesprächsstoff. Seit ihrer Ankunft hatte sie, begleitet von ihrer Tante, einige Tage in einem Hotel am Meer verbracht, bevor es für sie richtig losgeht. Zeit für Ruhe und Entspannung blieb jedoch wenig, denn auch ihre Angst vor Spinnen stellte sie auf eine harte Probe. Ein Vorfall mit einer vermeintlichen Spinne an der Decke ihres Zimmers ließ die Kandidatin regelrecht in Panik geraten. Doch wie sie immer wieder zeigt, stellt sich Ariel trotz aller Schwierigkeiten mutig den Herausforderungen – sei es im Hotel, am Flughafen oder bald im Camp. Das Abenteuer könnte also turbulenter nicht beginnen!

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Ariel, "Prominent getrennt"-Kandidatin

Instagram / _ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit