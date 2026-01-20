Dschungelcamp-Kandidatin kämpft mit Angst vor Spinnen

Ariel ist in Australien gelandet – und schon vor dem Einzug ins Dschungelcamp 2026 sorgt die Schweizer Kandidatin für Gesprächsstoff. Die 22-jährige Baslerin verbringt seit Sonntag ein paar Tage in einem Hotel am Meer, begleitet von ihrer Tante Özlem, bevor es für sie in den Busch geht. Doch ausgerechnet jetzt meldet sich ihre größte Angst: Spinnen. "Ich habe immer so eine Paranoia, dass bei den Vorhängen eine Spinne runterfällt", erzählte sie ihrer Community auf Instagram und zog die Vorhänge trotzdem zu – als kleine Mutprobe, wie sie meinte. Kurz darauf eskalierte die Situation: Follower wiesen in ihrem Clip auf eine vermeintliche Spinne an der Decke hin, Ariel erschrak, rannte aus dem Zimmer und holte Hilfe.

Am nächsten Tag folgte die Entwarnung: Bei dem vermeintlichen Achtbeiner handelte es sich nur um einen Wassersprinkler in der Decke. Die Aufregung war dennoch real, wie die Influencerin schilderte: "Ich bin aus diesem Hotel rausgerannt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe geschrien und habe Hilfe geholt", sagte sie in ihren Stories. Trotz der Panik will Ariel an ihrer Furcht arbeiten und im Camp über sich hinauswachsen. "Ich möchte es euch und mir beweisen, dass ich über meine Grenzen hinausgehen kann", erklärte sie weiter. Schon kurz nach der Ankunft gab sie RTL ein erstes Interview und berichtete von einem skurrilen Moment auf dem Flug: "Eine Frau ist in der Toilette steckengeblieben und kam nicht mehr raus", erzählte sie lachend – Details dazu ließ sie offen. Klar ist: Im australischen Busch werden Spinnen, Prüfungen und Camp-Alltag zur täglichen Challenge.

Privat lässt Ariel wenig Raum für Zweifel, wo ihre Prioritäten liegen. Ihre Tochter Ileyna Amani bleibt während der Show in der Schweiz bei Ariels Mutter, die als Tagesmutter arbeitet. Die Reality-Darstellerin, bekannt geworden durch Love Fool, hätte ihre Kleine gern mit nach Australien genommen, doch dafür hätte sie das Einverständnis von Ex-Partner Giuliano gebraucht. "Was ich aber nicht bekommen habe", erklärte sie und betonte, dass ihre Tochter "in sehr guten Händen" sei. Mit ihrer direkten Art, markigen Sprüchen wie "Peinlichhhhh" und spontanen Ausrastern hat sich Ariel einen Ruf als impulsive Unterhalterin erarbeitet – Zutaten, die im Dschungelcamp schnell zu Viral-Momenten und viel Publikumsecho führen könnten.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit