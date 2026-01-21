Aleks Petrovic behauptet: Es gab Offcam-Bilder von Vanessa

Aleksandar Petrovic (34) sorgt mit neuen Aussagen für Wirbel: Im Podcast "Make Reality Great Again" spricht der Reality-TV-Star über seine Zeit bei Temptation Island VIP und erhebt dabei konkrete Vorwürfe gegen seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26). In dem Gespräch, das jetzt veröffentlicht wurde, behauptet Aleks, es habe Szenen gegeben, die nie im TV zu sehen waren. Er sagt, diese Aufnahmen zeigten Vanessa abseits der Kameras in Situationen, die für ihn brisant sind. Das Ganze soll während der Dreharbeiten auf der Insel passiert sein, gemeinsam mit anderen Teilnehmern der Show.

Im Gespräch mit den Podcast-Hosts schildert Aleks seine Sicht auf die angeblich zurückgehaltenen Szenen sehr konkret. "Komischerweise wurden Offcam-Bilder von Vanessa nie gezeigt", erklärt er. Im Nachhinein habe er erfahren, was dort gesagt worden sein soll. Laut Aleks habe Vanessa in diesen Momenten schlecht über ihn gesprochen, außerdem von anderen Verführern geschwärmt. Besonders eine Szene beschreibt er: Demnach habe seine Ex-Verlobte zusammen mit Mitstreiterin Brenda ein Kissen genommen und daran gerochen. "Diese Offcam-Bilder wurden nie gezeigt", betont der Reality-Star und lässt damit den Eindruck entstehen, dass seiner Meinung nach ein wichtiger Teil der Geschichte im Schnitt verschwunden ist.

Bereits in der Vergangenheit hatte Aleks mehrfach die Mechanismen und Darstellungen in Reality-TV-Formaten kritisiert. Er thematisierte öffentlich, dass Shows wie "Temptation Island VIP" gezielt Persönlichkeiten zuschneiden und polarisierende Geschichten inszenieren. Ob die jüngsten Vorwürfe ebenfalls in diese Kategorie fallen, bleibt letztlich unbeantwortet. Aleks, der sich selbst als maskulinen Mann bezeichnet, bleibt seiner Linie treu und sorgt mit kontroversen Aussagen immer wieder für Schlagzeilen. Vanessa hat sich bisher nicht zu den neuen Behauptungen über Offcam-Bilder geäußert.

Imago Aleks Petrovic, Januar 2026

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar