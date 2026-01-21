Das sagen Tom und Bills Band-Kollegen zu "Wetten, dass..?"

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) stehen Ende des Jahres vor einem neuen TV-Abenteuer: Die beiden Tokio Hotel-Stars moderieren am Samstag, 5. Dezember, erstmals die Kultshow Wetten, dass..? Dort sollen sie eine große Samstagabendshow mit einmaligen Wetten, vielen Musik-Acts und prominenten Gästen durch den Abend führen. Die Brüder treten damit in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk (75), der die Sendung jahrzehntelang geprägt hat. Kurz nach der offiziellen Ankündigung des ZDF meldeten sich vor allem die engsten Weggefährten der Zwillinge zu Wort – und ließen keinen Zweifel daran, wie sehr sie sich über diesen Karriereschritt freuen. Ganz vorne mit dabei: Band-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), der demnächst selbst als Kandidat bei Let's Dance auf dem Parkett steht. Er kommentierte den offiziellen ZDF-Post zur Kaulitz-Moderation auf Instagram mit den Worten: "Wie geil ist das bitte", versehen mit Herzchen- und Feuer-Emojis.

Bassist Georg Listing (38) reagierte ebenfalls begeistert und schrieb schlicht: "Unfassbar gut!" Auch er setzte auf das Emoji-Feuerwerk. Georgs Ehefrau Susanne Knispel schloss sich dem Jubel an und postete zu der Ankündigung: "Lieben wir." Die Euphorie beschränkte sich nicht nur auf den engeren "Tokio Hotel"-Kreis: Moderator Steven Gätjen (53) feierte die Entscheidung mit einem "Mega", Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38) lobte das ZDF dafür, "mehr mit der Zeit" zu gehen, Sängerin LaFee (35) kommentierte: "Das kann ja nur gut werden", und Podcaster Lars Tönsfeuerborn (35) nannte die Besetzung "den wohl brillantesten Move, den ein Sender in 2026 bringt".

Schon kurz nach der offiziellen Bestätigung meldete sich Bill voller Stolz zu Wort. "Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen", erklärte der Sänger im Statement des ZDF. Auch Tom zeigte sich beeindruckt von der Aufgabe: "Wir treten in große Fußstapfen, das ist uns bewusst." Die Musiker wollen "ohne Sicherheitsnetz" live durch den Abend führen – genau das sei für sie der besondere Reiz, wie sie betonten. Auch beim ZDF war die Vorfreude spürbar. Programmdirektorin Nadine Bilke sprach von einem "Show-Highlight" und hob hervor, "dass das Interesse des Publikums an der Sendung ungebrochen" sei.

ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren

Getty Images Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer bei der Netflix-Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 in Berlin

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London