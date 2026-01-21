Das sind die Luxusartikel der Dschungelcamp-Bewohner

Vor dem Einzug ins Dschungelcamp stehen Promis seit jeher vor einer grundlegenden Frage: Welche Luxusartikel bringen im Lager tatsächlich den größten Nutzen? Wie sich die diesjährigen Kandidaten entschieden haben, verrät RTL jetzt schon vorab: Insbesondere persönliche Gegenstände stehen in dieser Staffel hoch im Kurs. So hat Simone Ballack (49) beispielsweise ein Medaillon dabei, das die Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio enthält, während zahlreiche andere Kissen mitbringen, die mit XXL-Fotos ihrer Liebsten bedruckt sind. Auch Gil Ofarim (43) setzt auf ein Kopfpolster mit besonderem emotionalen Wert: "Auf meinem Kissen steht auf Hebräisch: Gute Nacht. Das hat meine Familie mir darauf geschrieben und das bedeutet mir natürlich viel", erklärt er. Nicole Belstler-Boettcher (62) rundet die Kissenschlacht ab: Sie wird auf einem Bezug ihrer Mutter nächtigen, der vorab mit den Düften ihrer Kinder veredelt wurde.

Mehr Wert auf die richtige Optik als auf Sentimentalität legt hingegen Realitystar Umut Tekin (28), der mit Bräunungscreme und einem Bartkamm anreist. Besonders pragmatisch gehen Gil, Hubert Fella (58) und Hardy Krüger jr. (57) vor: Sie haben Ohrstöpsel dabei, um trotz der Dschungelgeräusche nachts zur Ruhe zu kommen. Auch Schauspieler Stephen Dürr (51) setzt auf Gehörschutz, hat aber zudem eine Vorratspackung Mundwasser im Gepäck: "Es heißt ja immer, es stinken immer alle. Mit dem Mundwasser spüle ich meinen Mund einfach drei-, viermal am Tag und mache es mir auch so ein bisschen unter die Arme", erklärt er im Interview mit RTL.

Hinter den oft scheinbar banalen Luxusartikeln stecken bei vielen Stars sehr persönliche Geschichten – gerade Simone bleibt ein bewegendes Beispiel. Nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Emilio im Jahr 2021 fand die Schauspielerin Halt im Glauben und in symbolischen Gegenständen wie der selbst entworfenen Kette, die sie nun mit ins Camp nimmt. Emilio bleibt damit nicht nur in ihrem Herzen, sondern wird auch durch diesen bedeutungsvollen Gegenstand weiterhin an ihrer Seite sein. Gleichzeitig steht die Wahl vieler Teilnehmer, Fotos und Kissen mit in den Dschungel zu nehmen, für die zentrale Rolle von Familie und Heimat, die in dieser Extremsituation für die nötige emotionale Stärke sorgen sollen.

RTL

RTL

RTL

