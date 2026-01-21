Dieser Witz brachte die Kaulitz-Twins zu "Wetten, dass..?"

Seit Mittwochvormittag ist es offiziell: Bill (36) und Tom Kaulitz (36) bringen die Kultshow Wetten, dass..? am 5. Dezember für einen Abend ins ZDF zurück – ein Coup, der eher beiläufig begann, wie die Zwillinge in der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verraten. Bei der Verleihung der 1LIVE Krone vor rund zwei Jahren hatte Tom lachend ins Mikro gesagt: "Die Gerüchte stimmen, wir übernehmen 'Wetten, dass..?'“ – ein Witz, der beim ZDF prompt ernst genommen wurde. Laut den Musikern folgten mehrere streng geheime Treffen – so geheim, dass man mit Codewörtern kommunizierte, um an den Nebentischen bloß keine Aufmerksamkeit zu erregen. Schon damals war offenbar klar: Aus diesem Spaß könnte ein wahres TV-Spektakel werden.

Das erklärte Ziel von Bill und Tom ist es, "den größtmöglichen Spaß zu haben", wie sie in ihrer Podcastfolge betonen, die direkt mit dem ohrwurmartigen Intro von "Wetten, dass..?" startet. "Das wird Hollywood, Leute. [...] Und wir wollen natürlich die coolsten Wetten haben", berichtet Bill euphorisch. Fans können ihre Wetten bereits jetzt an den Sender schicken. Damit versprechen die Zwillinge eine turbulente Ausgabe mit vielen Überraschungen und reichlich "Unruhe" für den ehrwürdigen Show-Klassiker. Für den Sender bedeutet diese Besetzung auch eine Art Verjüngungskur: Insbesondere jüngere Fans, die oft kaum mehr klassisches Fernsehen schauen, sollen für einen Abend vor den Bildschirm gelockt werden.

Beruflich wie privat gelten die Kaulitz-Zwillinge als gut eingespieltes Team, das wichtige Entscheidungen gemeinsam trifft. Tom lebt inzwischen mit Ehefrau Heidi Klum (52) in den USA, Bill pendelt zwischen Podcast, Projekten und Los Angeles. Bei gemeinsamen Auftritten und Interviews betonen sie immer wieder, wie sehr sie sich gegenseitig pushen, auch bei mutigen Ideen wie diesem Show-Comeback. "Wir haben uns ins Spiel gebracht", sagt Tom heute über die unerwarteten Spätfolgen seines Scherzes bei der "1LIVE Krone", aus denen Bill letztlich sogar eine Art Lebensweisheit ableitet: "Manchmal muss man nur aussprechen, was man will, Leute."

Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025

Tom und Bill Kaulitz posieren

Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel