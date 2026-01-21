Jennifer Degenhart kämpfte mit lebensbedrohlicher Krankheit

Jennifer Degenhart spricht offen über eine der schwersten Phasen ihres Lebens. In einem emotionalen Instagram-Statement schildert sie, wie sehr eine schwere Darmerkrankung ihre Jugend und Gesundheit geprägt hat – und wie knapp sie dem Tod mehrfach entkam. "Es gab Lebenssituationen, die lebensbedrohlich und echt schlimm waren in meiner Vergangenheit", erklärt Jennifer. Bereits mit etwa 17 Jahren habe sich ihr Zustand drastisch verschlechtert. Bei ihr wurde ein schwerer Verlauf des Reizdarmsyndroms diagnostiziert, zudem liege ihr Darm bis heute verdreht im Körper. Die Folgen waren dramatisch: "Ich wurde eine Zeit lang intravenös ernährt und war gefühlt ein Jahr lang in Kliniken und Krankenhäusern."

Besonders gefährlich seien die immer wieder drohenden Darmverschlüsse gewesen. "Ich stand mehrfach fast vor einem Darmverschluss." Für Außenstehende erklärt sie die Dramatik deutlich: "Wenn nichts mehr reingeht und rausgeht, kann man daran sterben." In dieser Zeit sei sie stark abgemagert gewesen, habe unter extremen Schmerzen gelitten und hochdosierte Medikamente erhalten. "Das hat sich angefühlt, als ob jemand mit einem Messer gegen meinen Bauch piekst, so schlimme Schmerzen hatte ich", erinnert sie sich. Zwischenzeitlich habe sie sogar in eine mögliche Operation eingewilligt – trotz schwerer Risiken. "Die Schmerzen waren so schlimm, dass ich gesagt habe, das ist mir egal. Ich möchte leben, ohne Schmerzen." Letztlich entschieden Ärzte jedoch, zunächst andere Wege zu gehen. Jennifer erhielt Medikamente, die sie mehrere Jahre einnahm.

Nach vier Jahren setzte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin die Medikamente eigenverantwortlich ab. Rückschläge habe es gegeben, doch Aufgeben kam für sie nicht infrage. Mit Ernährungsumstellung, Sport und intensiver Auseinandersetzung mit ihrer Darmgesundheit kämpfte sie sich zurück. Heute gehe es ihr seit Jahren gut. Ihre wichtigste Botschaft: "Es gibt immer Wege, egal wie schwer es ist."

