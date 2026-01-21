Kim Virginia betont: Streit-Clip mit Nikola war ein Versehen

Kim Virginia Grey (30) sorgte mit einem kürzlich veröffentlichten Clip im Netz für Wirbel. In dem Video geriet sie mit Nikola Grey (30), ihrem Noch-Ehemann, in einen hitzigen Streit. Der Ärger entzündete sich an der Frage, ob in den Büroräumen gefilmt werden dürfe. Während viele Fans die Echtheit der Szene anzweifeln und sie für inszeniert halten, äußert sich die Reality-TV-Darstellerin jetzt in einer Story auf Instagram. Sie erklärt, dass das Video versehentlich öffentlich hochgeladen worden und deshalb inzwischen gelöscht sei.

Die ehemalige Bachelor-Lady wendet sich beruhigend an ihre Follower und schreibt: "Meine Mäuse, ich wollte euch nur Bescheid geben, dass der Post gestern nicht für die Öffentlichkeit gedacht war. Deswegen ist er jetzt gelöscht. Alles gut." Mit diesen Worten versucht sie offenbar, die Situation zu entschärfen, und betont, dass es sich um einen unabsichtlichen Fehler handelte. Dennoch bleibt die Diskussion in der Community lebhaft: Viele spekulieren, ob das Video möglicherweise trotzdem absichtlich veröffentlicht wurde, um für Aufmerksamkeit zu sorgen.

In dem besagten Clip zeigte sich die Influencerin zunächst noch gut gelaunt und verkündete, sie mache sich auf den Weg "ins Büro", um dort "ein paar Erwachsenensachen" zu erledigen. Doch kaum war sie an der Tür angekommen, wechselte die Stimmung schlagartig. Nikola reagierte genervt und sagte vor laufender Kamera: "Was soll das? Zeig das Büro nicht. Du weißt, wir dürfen das nicht zeigen – ich checke das nicht... Was ist das Problem?" Kim versuchte, die Wogen zu glätten, doch Nikola forderte: "Geh bitte raus. Ich muss arbeiten. Lass mich machen und gut ist."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar