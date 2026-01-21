Skiunfall: Bruder von Kelly Rutherford schwer verletzt

Drama in den Schweizer Alpen: Kelly Rutherford (57) verbrachte den Jahresauftakt an der Seite ihres Bruders Anthony Givanni Deane – und wurde plötzlich zur Stütze in einer Ausnahmesituation. Am 2. Januar krachte der Möbeldesigner bei St. Moritz bei einer Traverse zu einem Restaurant in eine Eisdole und verletzte sich schwer. Neun gebrochene Rippen mit insgesamt elf Frakturen, ein zertrümmertes Schlüsselbein, eine punktierte Lunge mit inneren Blutungen – das Ergebnis eines einzigen verhängnisvollen Moments auf der Piste. Anthony lag fast zwei Wochen auf der Intensivstation, unterzog sich drei Operationen, während Schauspielerin Kelly an seiner Seite blieb.

In einem bewegenden Instagram-Post teilte Anthony Details seines Unfalls und sprach seiner Schwester tiefen Dank aus. "Kell war während meiner Zeit auf der Intensivstation immer an meiner Seite. Es erforderte viel Stärke von ihr, und ich bin gesegnet, sie als Schwester und beste Freundin zu haben", schrieb er. Der Unfall, der sich am 2. Januar ereignete, habe ihn dazu gebracht, sein Leben zu überdenken. Anthony kündigte an, das Ereignis als Gelegenheit für einen Neustart zu nutzen, einschließlich eines endgültigen Abschieds vom Rauchen, einer Leidenschaft, die ihn seit seinem 14. Lebensjahr begleitet. Trotz der langen Genesungszeit bleibt er optimistisch und scherzt: "Wenn ich um eine Zigarette bitte, gebt mir keine."

Die Verbindung zwischen Kelly und ihrem Bruder ist seit jeher außergewöhnlich eng. Sie teilten eine non-traditionelle, aber liebevolle Kindheit, die sie mit ihrer Mutter Ann Edwards verbrachten. Kelly beschrieb sich einst als "Junior-Mutter" für Anthony, und beide arbeiten bis heute eng zusammen. Im letzten Jahr veröffentlichten sie sogar gemeinsam eine Schmuckkollektion. Trotz eigener turbulenter Phasen, wie einem sechsjährigen Rechtsstreit um das Sorgerecht ihrer beiden Kinder, hat der Gossip Girl-Star immer wieder Stärke bewiesen und gezeigt, dass die Familie für sie oberste Priorität hat. Fans und Freunde unterstützen die beiden in dieser schwierigen Zeit mit zahlreichen Genesungswünschen.

Instagram / last2therapy Kelly Rutherford und ihr Bruder Anthony Givanni Deane

Getty Images Kelly Rutherford im März 2025

Getty Images Kelly Rutherford, November 2024