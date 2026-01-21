Video soll Streit bei Brooklyn Beckhams Hochzeit beweisen

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat sich erstmals öffentlich zu den Spannungen mit seinen Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) geäußert. In mehreren Instagram-Posts schilderte der Social-Media-Star, dass er sich bei seiner Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) von seiner Mutter mehrfach "bloßgestellt" gefühlt habe. Besonders ein Vorfall habe ihn laut Mirror tief getroffen: Statt eines gemeinsamen Hochzeitstanzes mit Nicola soll Victoria "unangemessen" mit Brooklyn getanzt haben. Laut einem Insider soll Brooklyn nun den "ultimativen Beweis" für seine Behauptungen haben, der bislang jedoch nicht veröffentlicht wurde.

Dem Insider zufolge existiert Filmmaterial von dem Tanz, das zeigen könnte, wie unangenehm die Situation für Brooklyn tatsächlich gewesen sein soll. Wie die Daily Mail berichtet, mussten die Hochzeitsgäste ihre Smartphones abgeben, weshalb Brooklyn und Nicola die alleinigen Rechte an den Videoaufnahmen besitzen. Nach Brooklyns öffentlichem Statement fordern nun immer mehr Fans, dass er das Material in den sozialen Netzwerken teilt, um seine Sicht der Dinge zu untermauern. Ein Freund von Victoria verteidigte die Designerin hingegen und erklärte, sie sei an dem Abend lediglich "ein bisschen beschwipst und gut gelaunt" gewesen.

Schon seit der Hochzeit im Jahr 2022 gibt es immer wieder Spekulationen über Spannungen innerhalb der Familie Beckham. Nach Brooklyns emotionalem Instagram-Statement scheint sich der Konflikt nun weiter zuzuspitzen. Demnach soll Victoria Beckham sogar rechtliche Schritte prüfen und ihrem Sohn eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen. Brooklyn wiederum machte deutlich, dass er derzeit keinen Kontakt zu seinen Eltern wünsche und eine Versöhnung aktuell ablehne. Nun bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn weiterentwickelt – und ob Brooklyn sich tatsächlich dazu entschließt, das brisante Hochzeitsvideo öffentlich zu machen.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Getty Images David Beckham, Victoria Beckham und Sohn Brooklyn Beckhahm bei GQ Award 2019

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

