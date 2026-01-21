Welcher der Dschungelcamper muss in die meisten Prüfungen?

Am 23. Januar geht es endlich los: Das Dschungelcamp öffnet seine Tore – und die Zuschauer entscheiden in der ersten Woche, wer in die gefürchteten Prüfungen muss. Mit dabei sind die Realitystars Ariel, Umut Tekin (28), Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), Schauspielerin Mirja du Mont (50), TV-Bauer Patrick Romer (30), Musiker Gil Ofarim (43), Ex-Spielerfrau Simone Ballack (49), die Schauspieler Stephen Dürr (51) und Hardy Krüger jr. (57) sowie TV-Star Hubert Fella (58) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62). Schon jetzt zeichnet sich ab, wer zittern könnte: Viele der Camper verraten in einem Interview mit dem Sender ihre größten Ängste – und genau die bringen traditionell Extrapunkte bei den Anrufern. Die Frage bleibt: Wer wird zur Lieblingszielscheibe der Zuschauer und muss am häufigsten um die Sterne kämpfen? Stimmt jetzt unten in der Promiflash-Umfrage ab!

Die Palette der Phobien ist breit. Ariel sagt klar: "Alle Prüfungen werden für mich zum Extremsport, weil alle mit Tieren zu tun haben – und ich habe Angst vor Tieren", erklärte sie RTL. Umut malt sich schon das Krabbel-Chaos aus: "Allein, wenn mich ein Käfer anfasst, das wird sehr, sehr crazy, sehr unangenehm." Patrick zuckt bei Essensprüfungen zusammen, vor allem, "wenn es stinkt." Auch Samira und Mirja graut es vorm Kauen: "Die krasseste Prüfung ist für mich auf jeden Fall die, die mit Essen zu tun hat", erklärt Samira, während Mirja betont: "Für mich wird es, glaube ich, sehr extrem, wenn ich irgendwas Ekliges essen muss." Eva ringt mit Platzangst und Kakerlaken: "Platzangst könnte eine meiner größten Ängste in den Prüfungen sein, aber auch die ganzen Kakerlaken."

Stephen dagegen heizt die Erwartung an: "Wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich richtig motiviert sein werde, ist alles, was mit Höhe und tiefem Fall und irgendwas mit Springen von der Klippe zu tun hat." Gil bleibt gelassen: "Ich habe noch keine Ahnung, welche Prüfung auf mich zukommt." Simone rechnet mit "Problem"-Bissen: "Es gibt bestimmt die eine oder andere Leckerei, die mir nicht gut schmecken wird." Hardy nimmt's mit Humor: "Welche Prüfung wird für mich zum Extremsport? Ich glaube, das wird der Flug." Nicole kämpft mit Reflux und erklärt: "Ich übergebe mich sofort, wenn ich sowas sehe. Das wird die Hölle." Und Hubert ahnt Herzklopfen bei Sprüngen: "Extremsport wird es auf jeden Fall, wenn ich von irgendwas runterspringen muss. Das wird schon boom, boom, boom, boom, boom sein."

RTL Das Logo von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow