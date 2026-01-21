Welcher Dschungelcamp-Star wird für das meiste Drama sorgen?

Am Freitag fällt im australischen Busch der Startschuss für die 19. Staffel des Dschungelcamps – und schon vor dem Einzug der neuen Gruppe ist klar: Dieses Jahr steckt besonders viel Zündstoff im Promi-Camp. Neben Schauspielerin Mirja du Mont (50) und der früheren Spielerfrau Simone Ballack (49) wagen sich auch Musiker Gil Ofarim (43), Schauspieler Stephen Dürr (51), Hardy Krüger jr. (57) und Doku-Soap-Gesicht Hubert Fella (58) in die Hängematten. Komplettiert wird das Aufgebot von Realitystars wie Eva Benetatou (33), Samira Yavuz (32), Ariel, Umut Tekin (28), TV-Bauer Patrick Romer (30) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62). Schon jetzt fragen sich viele Fans, welcher Star in den kommenden Wochen für das meiste Drama sorgen wird – und wer im Lager lieber aus der Schusslinie bleibt.

Für reichlich Gesprächsstoff dürfte vor allem die Konstellation von Eva und Samira sorgen. Die beiden Influencerinnen bringen eine gemeinsame Vergangenheit mit, die es in sich hat: Eva hatte einst etwas mit Serkan Yavuz (32), als Samira bereits mit der zweiten gemeinsamen Tochter schwanger war. In der Trash-TV-Welt blieb dieser Vorfall nicht unbemerkt – nun treffen die beiden Frauen erstmals aufeinander – unter Extrembedingungen, mit wenig Schlaf und Hunger. Auch Gil kommt mit schwerem Gepäck in den Busch: Der Musiker stand in den vergangenen Jahren wegen eines viel diskutierten Skandals im Fokus der Öffentlichkeit, einige Mitcamper äußerten sich im Vorfeld kritisch zu seiner Teilnahme. Dazu kommen die bekannten Hitzköpfe der Reality-Szene: Ariel zeigte sich im Fernsehen bereits mehrfach als kleine Drama-Queen, die durch knurrenden Magen und schlaflose Nächte schnell anecken könnte, während Umut und Patrick als starke Charaktere bekannt sind, die ungern von ihrer Meinung abrücken.

Schon kurz vor dem Abflug nach Australien hatte Patrick im Interview mit RTL deutlich gemacht, dass er Gil im Camp zur Rede stellen will. "Also das, was er getan hat, ist unverzeihlich", sagte der TV-Bauer entschlossen. Besonders störte ihn, dass der Musiker bislang nicht wirklich über den Skandal sprechen wollte. "Was ich jetzt ehrlich gesagt noch viel schwieriger finde, ist, dass er ja gar nicht darüber reden möchte. Also das Einzige, was ihm doch jetzt noch helfen könnte, wäre wirklich der Gang nach Canossa. Mal wirklich eine Beichte ablegen [...]", forderte Patrick. Sollte Gil im Dschungel weiterhin schweigen, wolle Patrick das Thema selbst auf den Tisch bringen: "Sonst werde ich ihm da auf die Sprünge helfen." Für ihn stand fest, dass das Thema Antisemitismus-Skandal am Lagerfeuer nicht ausgespart werden darf.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Imago Eva Benetatou bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 17.01.2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026