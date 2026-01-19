Patrick Romer will Gil im Dschungel in die Mangel nehmen

Patrick Romer (30), bekannt aus Bauer sucht Frau und Das Sommerhaus der Stars, ist bereit, sich im Dschungelcamp 2026 von einer neuen Seite zu zeigen. Der Reality-TV-Star hat sich fest vorgenommen, nicht mehr durch negatives Verhalten aufzufallen, doch zurückhaltend möchte er sich ebenfalls nicht geben. Insbesondere für einen Mitcamper hegt der 30-Jährige klare Pläne: Gil Ofarim (43). Der Sänger war 2021 in einen Antisemitismus-Skandal verwickelt, nachdem er in einem Leipziger Hotel einen Mitarbeiter fälschlicherweise beschuldigt hatte. Vor Gericht gestand der Sänger dann, die Vorwürfe nur erfunden zu haben. Patrick äußerte am Flughafen im RTL-Interview, bevor er Richtung Australien aufbrach: "Also das, was er getan hat, ist unverzeihlich."

Besonders stößt dem Landwirt sauer auf, dass Gil seiner Meinung nach bislang wenig Bereitschaft gezeigt habe, seine Aktionen öffentlich aufzuarbeiten: "Was ich jetzt ehrlich gesagt noch viel schwieriger finde, ist, dass er ja gar nicht darüber reden möchte. Also das Einzige, was ihm doch jetzt noch helfen könnte, wäre wirklich der Gang nach Canossa. Mal wirklich eine Beichte ablegen [...]." Patrick fordert von dem Musiker eine offene Aussprache und sogar eine Art "öffentliches Schuldeingeständnis". Sollte der 43-Jährige im Camp nicht freiwillig über den Vorfall sprechen, hat der Ex von Antonia Hemmer (25) bereits angekündigt: "Sonst werde ich ihm da auf die Sprünge helfen." Für den TV-Bauern bleibt es essenziell, dass das Thema am Lagerfeuer nicht ausgelassen wird.

Doch nicht alle Camp-Bewohner wollen das Thema wieder aufrollen. Besonders Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) machte im Vorfeld klar, dass sie auf Gespräche rund um den Skandal keine Lust hat. "Wenn er mich im Dschungel darauf ansprechen würde, würde ich sagen: 'Ich verzichte lieber auf Sendezeit, als dass wir gemeinsam über dieses Thema noch einmal sprechen'", erklärte sie gegenüber Bild. Auch Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) stellte sich hinter diese Haltung und betonte: "Ich denke mir meinen Teil, aber dieses Thema ist einfach sehr heikel und braucht eine ganz andere Plattform." Hubert Fella (58) fand ebenfalls deutliche Worte für Gil. "Ich finde das, was da passiert ist, unmöglich, vor allem dem Hotelpersonal gegenüber. Das geht für mich gar nicht", urteilt er.

IMAGO / Gartner Collage: Patrick Romer und Gil Ofarim

RTL Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler