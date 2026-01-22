16 Nominierungen: Horrorfilm "Sinners" bricht Oscar-Rekord

Hollywood im Ausnahmezustand: Der Horrorfilm "Sinners" von Regisseur Ryan Coogler (39) hat mit sagenhaften 16 Nominierungen für die Oscars 2026 einen neuen Rekord aufgestellt und damit Filmgeschichte geschrieben. Der Streifen geht unter anderem in der Königskategorie "Bester Film" ins Rennen, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Die Academy würdigt außerdem Hauptdarsteller Michael B. Jordan (38), der für seine intensive Performance als "Bester Hauptdarsteller" nominiert ist. Auch Wunmi Mosaku darf auf Gold hoffen, sie wurde als "Beste Nebendarstellerin" berücksichtigt, während Delroy Lindo in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" antritt. Verliehen werden die 98. Academy Awards am 15. März in Hollywood, in Deutschland ist die große Oscar-Nacht in der Nacht zum 16. März zu sehen.

Ryan Coogler selbst ist gleich doppelt im Oscar-Rennen vertreten: Die Academy nominierte den Filmemacher sowohl als "Bester Regisseur" als auch für das "Beste Originaldrehbuch". Dazu kommen eine Reihe technischer Kategorien, in denen "Sinners" punkten könnte: Der Film ist unter anderem für Filmmusik, den Song "I Lied To You", Kamera, Szenenbild, Kostümdesign, Schnitt, Ton, Maske und Haare, Casting sowie visuelle Effekte nominiert. Damit zieht "Sinners" an gleich drei Hollywood-Legenden vorbei: "Alles über Eva", Titanic und "La La Land" hielten bislang gemeinsam den Oscar-Rekord mit jeweils 14 Nennungen – dieser wurde nun deutlich übertroffen.

Für Michael B. Jordan ist "Sinners" ein weiterer Karrieremeilenstein, nachdem er sich mit Rollen in "Creed" und Black Panther schon fest in Hollywood etabliert hat. Regisseur Ryan Coogler und der Schauspieler arbeiten seit Jahren immer wieder zusammen und gelten als eingespieltes Team vor und hinter der Kamera. Während Michael als Star vor der Kamera glänzt, hat sich Ryan mit emotional aufgeladenen Stoffen und einem sicheren Gespür für starke Figuren einen Namen gemacht. Neben "Sinners" sorgen in dieser Oscar-Saison auch andere Produktionen wie "Hamnet" oder "One Battle After Another" für Gesprächsstoff, doch an die Rekordjagd des Horrorfilms reicht keiner der Konkurrenzfilme heran.

Getty Images Michael B. Jordan auf dem roten Teppich der American Cinematheque Awards, 2025

Getty Images Michael B. Jordan, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Ryan Coogler, Filmemacher

