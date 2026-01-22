Aleks oder Marko? Er ist der empathischere Petrovic-Bruder

Bei #CoupleChallenge gehen Aleksandar Petrovic (34) und sein Bruder Marko zum ersten Mal gemeinsam als Duo an den Start – und genau diese Konstellation sorgt schon vorab für Gesprächsstoff. Während Aleks in diversen Reality-Formaten bisher eher negativ auffiel, könnte sich bei der Show, die vor laufenden Kameras die Nerven und den Teamgeist von Promi-Paaren und -Duos testet, eine neue Seite des Brüdergespanns zeigen. Im Interview mit Promiflash plauderten die beiden jetzt offen darüber, wie sich ihre Rollen verteilen. Aleks verriet dabei: "Mein Bruder ist auf jeden Fall empathischer als ich und emotional intelligenter, das kann man schon sagen."

Auch auf die Frage, wer von den beiden denn der Vernünftigere sei, zögert Aleks nicht lange: "Mein Bruder ist der Vernünftigere", stellt der Realitystar klar. Marko selbst erklärt: "Ich versuche da manchmal ein bisschen die Dynamik herauszunehmen. Es ist einfach wichtig zu erkennen, wann man Gas geben muss und wann man vielleicht einen Gang herausnehmen sollte." Gleichzeitig hebt er auch die Stärken seines Bruders hervor: Aleks bringe "die Power" und das Rationale mit – eine Kombination, mit der sie sich selbst als perfekt eingespieltes Team sehen.

Dass es jedoch auch Marko nicht immer gelingt, die Dynamik aus einer Situation herauszunehmen, zeigte sich direkt beim ersten großen Zoff der neuen "#CoupleChallenge"-Staffel. Kaum waren die Brüder eingezogen, krachte es zwischen ihnen und Ariel. Grund für den Groll war ein Streit, der schon bei The 50 eskaliert war. Aleks soll damals vor laufender Kamera gesagt haben: "Halt mal deine Fresse, was du redest, interessiert keinen." Während er beteuerte, er könne sich an diesen Wortwechsel nicht erinnern, forderte Ariel eine Entschuldigung – doch als sich Marko in den Konflikt einschaltete und sie als "Meerjungfrau" verspottete, drohte die Situation endgültig zu eskalieren.

IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt Collage: Aleks Petrovic und sein Bruder Marko

RTL2 Aleks und Marco Petrovic, Kandidaten bei #CoupleChallenge

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit