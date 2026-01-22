Blake Lively: Dreh mit Justin habe sie "beinahe umgebracht"

Blake Lively (38) soll in einer emotionalen E-Mail über die Dreharbeiten zu It Ends with Us geschrieben haben, der Film habe sie "beinahe umgebracht". Die Nachricht, die laut Gerichtsunterlagen im Mai 2024 an Matt Damon (55) gegangen sein soll, entstand mitten in der turbulenten Postproduktion des Dramas. Blake, die den Film nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Produzentin begleitet hat, schildert darin eine extrem belastende Zeit am Set und danach. Die E-Mail ist Teil der Unterlagen in Blakes laufendem Rechtsstreit mit Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (41), der in New York verhandelt wird.

In der angeblichen Mail bedankt sich Blake zunächst bei Matt dafür, dass er überhaupt darüber nachdenkt, sich den Film anzuschauen, und warnt ihn wegen der sensiblen Thematik häuslicher Gewalt. Dann wird der Ton deutlich schärfer: Sie spricht davon, dass Justin gleichzeitig Regie geführt, mitgespielt, produziert, das Studio vertreten und mitfinanziert habe – aus ihrer Sicht mit "null Erfahrung", "keinem Geschmack" und "riesigem Ego". Blake behauptet, sie habe das Drehbuch komplett neu geschrieben und am Set faktisch die Regie bei den Schauspielern übernommen, sogar der Kameramann soll sich laut ihr eher an sie als an Justin gewandt haben. In der Postproduktion sei sie dann plötzlich außen vor gewesen: Nur zehn Tage habe sie bekommen, um einen eigenen Schnitt gegen Justins Fassung zu stellen, während sie nach eigenen Angaben kaum noch mehr als anderthalb Stunden pro Nacht geschlafen habe, um rechtzeitig eine konkurrenzfähige Version für einen internen "Bake-off"-Vergleich fertigzustellen.

Auf der E-Mail sollen neben Blake und Matt auch Ryan Reynolds (49) und Luciana Damon gestanden haben. Ryan klinkte sich demnach mit deutlich lockererem Ton in den Austausch ein, schrieb von "null Druck", den Film anzuschauen, und scherzte, die chaotische Produktion sei "einer der Allzeit-Kracher" gewesen, über die man irgendwann selbst einen Film drehen könne. Hinter den Kulissen suchte Blake bereits zuvor Unterstützung bei anderen Hollywood-Größen und bat etwa Ben Affleck (53) um einen frischen Blick auf ihren eigenen Schnitt – ein Hinweis darauf, wie viel ihr an dem Projekt lag.

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026