Dschungel-Fans einig: Sie werden für das meiste Drama sorgen

Das Dschungelcamp steht vor der Tür und die Fans diskutieren bereits heiß, wer für das meiste Drama im Camp sorgen könnte. Die Kommentare unter einem Promiflash-Artikel auf Social Media sind eindeutig: Eva Benetatou (33) und Ariel stehen an der Spitze der Kandidaten, wenn es um mögliche Streitereien geht. "Eva wird erstmal Samira zwingen, darüber zu reden, wieso sie ein Problem mit ihr hat. Wie bei jedem", lautet ein Kommentar, während andere schreiben: "100 Prozent Ariel" oder "Eva und Ariel meiner Meinung nach". Ein weiterer Kommentar lautet: "Eva natürlich, für etwas anderes ist sie nicht bekannt." Auch Samira, Umut Tekin (28) und Gil Ofarim (43) werden vereinzelt genannt, doch die beiden Frauen dominieren die Diskussion.

Eine von Promiflash durchgeführte Umfrage zeigt ein ähnliches Bild: Von insgesamt 602 abgegebenen Stimmen entfallen 294, also 48,8 Prozent, auf Eva – ein klarer Spitzenplatz. Ariel sichert sich mit 135 Stimmen, was 22,4 Prozent entspricht, den zweiten Platz. Komplettiert wird die Top Drei von Gil, der es auf 93 Stimmen bringt, das entspricht 15,4 Prozent. Während einige glauben, dass Eva durch ihre direkte Art für Konflikte sorgen könnte, sind sich andere sicher, dass Ariel das Camp ordentlich aufmischen wird.

Doch wer ist Eva überhaupt? Die Reality-TV-Darstellerin wurde vor einigen Jahren als Finalistin bei Der Bachelor bekannt und hat sich seitdem einen festen Platz in diversen TV-Shows erkämpft. Ob bei Promi Big Brother, Promis unter Palmen oder Das Sommerhaus der Stars – Eva war immer mittendrin im Geschehen. Die Zuschauer kennen sie als selbstbewusste Frau, die ihre Meinung offen sagt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Damit hat sie es bei Kampf der Realitystars sogar bis auf den dritten Platz geschafft. Im vergangenen Jahr sorgte sie außerdem mit einem explosiven Geständnis für Wirbel: Sie hatte ausgerechnet Sex mit Samiras Ehemann Serkan Yavuz (32). Im Dschungelcamp treffen die beiden Frauen aufeinander.

Anzeige Anzeige

RTL Das Logo von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou am Flughafen Frankfurt vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026