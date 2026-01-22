Es wird ernst: Die ersten Stars ziehen ins Dschungelcamp ein

Jetzt wird es ernst im australischen Dschungel: Die ersten Stars sind unterwegs ins Dschungelcamp und haben ihren Luxusstatus bereits abgegeben. Wie RTL in einer Pressemitteilung bekanntgibt, stürzen sich Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Nicole Belstler-Boettcher (62) in das Abenteuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Am Strand warten schon Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42), die die Neu-Camper persönlich in Empfang nehmen. "Ihr seht alle frisch, frech, fröhlich aus", begrüßt Sonja die Gruppe, während Jan augenzwinkernd ergänzt: "Noch!" Für die fünf bedeutet das: Der offizielle Startschuss für die 19. Staffel des Kultformats ist gefallen.

Die Moderatoren machen den Stars gleich klar, wie besonders ihr Einzug ist: Nur 150 Prominente vor ihnen hätten dieses Erlebnis bisher gehabt, betont Jan. Nun sei es "ihr exklusives Dschungelabenteuer" in der 19. Staffel. Was genau die ersten Kandidaten auf dem Weg ins Camp erwartet und wie die anderen sieben Stars der diesjährigen Runde ihren Einstieg in das Format meistern, hält der Sender noch zurück. Am Freitag, dem 23. Januar, um 20:15 Uhr können Fans sehen, wie es weitergeht und welche Herausforderungen auf die prominenten Teilnehmer zukommen, bevor sie überhaupt ihre Hängematten beziehen dürfen.

Schon vor Beginn der neuen Staffel rätselten die Fans in den sozialen Medien heftig, wer wohl am meisten für Zoff im Camp sorgen könnte. Laut einer Umfrage und den Kommentaren unter einem Promiflash-Artikel galten Eva Benetatou (33) und Ariel schnell als Favoritinnen für das größte Drama am Lagerfeuer. "Eva wird erstmal Samira zwingen, darüber zu reden, wieso sie ein Problem mit ihr hat. Wie bei jedem", schrieb ein User. Ein anderer meinte: "100 Prozent Ariel", während viele sich sicher waren: "Eva und Ariel meiner Meinung nach." Mit fast der Hälfte aller Stimmen landete Eva auf Platz eins der Umfrage – dicht gefolgt von Ariel. Auch Gil Ofarim (43) tauchte in der Diskussion auf. Doch Eva und Ariel dominierten die Spekulationen klar.

RTL Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher, Januar 2026

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

RTL Jan Köppen, Sonja Zietlow und die Dschungelcamp-Kandidaten, Januar 2026