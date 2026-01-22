Familiendrama: Victoria Beckhams alter Song erobert Charts

Victoria Beckham (51) erlebt aktuell eine musikalische Renaissance: Ihr Song "Not Such An Innocent Girl" aus dem Jahr 2001 schießt überraschend in den iTunes-Charts nach oben. Die ehemalige Spice Girls-Sängerin verkündet damit nicht etwa ein Comeback, sondern profitiert von einer viralen Social-Media-Kampagne. In Irland hat es der Song bereits auf Platz eins geschafft, während er in Großbritannien auf Platz zwei klettert.

Auslöser der Chart-Aktion ist eine Initiative von Fans: Sie stehen dafür ein, dass Victoria endlich ihren Status als einzige Spice Girl ohne Solo-Nummer-eins ändert – eine "nationale Tragödie", wie es ein Instagram-Post beschreibt. Prominente Unterstützung kommt von Stars wie Katherine Ryan (42) und Luisa Zissman, die die Aktion ebenfalls verbreiten. Die Chart-Positionen des Songs stehen in starkem Kontrast zu Victorias mangelndem Erfolg zu Beginn ihrer Solokarriere, obwohl sie damals in den 2000ern mit großem Marketingaufwand gestartet war.

Ihr Erfolg wird jedoch überschattet: Während Fans ihre musikalische Karriere feiern, läuft ein familiärer Streit mit Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) aus dem Ruder. Tage zuvor hatte dieser bekanntgegeben, jegliche Verbindung zu seinen Eltern abzubrechen. Er verriet unter anderem pikante Details über seine Hochzeit mit Nicola Peltz-Beckham (31) und berichtete von Fehlverhalten seiner Mutter Victoria. Sie "stahl" wohl den ersten Tanz der Frischverheirateten und tanzte unangemessen mit ihrem Sohn – vor sämtlichen Gästen.

Getty Images Victoria Beckham, Februar 2007

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012

Getty / Pascal Le Segretain Brooklyn und Victoira Beckham