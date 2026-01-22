Gil Ofarim gab Familie ein Versprechen vor dem Dschungelcamp

Gil Ofarim (43) zieht am 23. Januar ins Dschungelcamp. Dort wird der in Ungnade gefallene Sänger nicht nur um den Sieg kämpfen, sondern auch um die Wiedergutmachung seines Rufs. Das hat er auch seiner Familie versprochen, wie er jüngst in einem Interview mit RTL verriet. "Ich habe ein Versprechen meiner Familie gegeben. Dass alles wieder gut wird", gab er zu verstehen.

Sein Antisemitismus-Skandal wiegt bis heute schwer. Im Oktober 2021 warf der "If You Only Knew"-Interpret einem Rezeptionisten eines Leipziger Hotels vor, ihn wegen seiner Halskette mit Davidstern nicht einchecken zu lassen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig leitete daraufhin ein Verfahren gegen Gil ein. Im November 2023 gestand er dann während der Hauptverhandlung, die Vorwürfe gegen den Hotelmitarbeiter nur erfunden zu haben. Er entschuldigte sich, was vom Betroffenen akzeptiert wurde. Gil wurde nicht verurteilt. Das Verfahren wurde eingestellt.

Inwiefern Gil im Dschungelcamp alles wieder ins Reine bringen wird, wird sich zeigen. Sicher ist jedoch schon jetzt, dass einige seiner Dschungelcamp-Mitstreiter keine Lust haben, ihm die Sendezeit für dieses Thema zu geben. "Wenn er mich im Dschungel darauf ansprechen würde, würde ich sagen: 'Ich verzichte lieber auf Sendezeit, als dass wir gemeinsam über dieses Thema noch einmal sprechen'", erklärte Nicole Belstler-Boettcher (62) gegenüber Bild und auch Hardy Krüger Jr. (57) ist der Meinung: "Ich denke mir meinen Teil, aber dieses Thema ist einfach sehr heikel und braucht eine ganz andere Plattform."

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Christian Grube Gil Ofarim, Musiker

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Belstler-Boettcher am Flughafen Frankfurt vor der Abreise ins Dschungelcamp 2026