Dschungelcamp-Stars sprechen sich kollektiv gegen Gil aus

Gil Ofarim (43) ist am Freitagmorgen Richtung Australien abgehoben, um im Dschungelcamp neu durchzustarten. Doch das Gelingen des Projekts scheint schon jetzt unwahrscheinlich – die Stimmung seiner Mitcamper ihm gegenüber fällt frostig aus. Mehrere Promis, die mit ihm ins Abenteuer ziehen, lassen vor Abflug durchblicken, dass sie keine Lust auf gemeinsame Gespräche haben. Der Sänger will im Camp abseits seines Antisemitismus-Skandals ein neues Kapitel aufschlagen: Doch wer mit ihm am Lagerfeuer sitzen wird, bringt wenig Verständnis mit und kündigt an, das Thema nicht wieder aufzurollen.

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) macht unmissverständlich klar, wie sie mit dem heiklen Thema umgehen möchte. "Wenn er mich im Dschungel darauf ansprechen würde, würde ich sagen: 'Ich verzichte lieber auf Sendezeit, als dass wir gemeinsam über dieses Thema noch einmal sprechen'", erklärt sie gegenüber Bild. Auch Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) gibt ihr Recht: "Ich denke mir meinen Teil, aber dieses Thema ist einfach sehr heikel und braucht eine ganz andere Plattform." Hubert Fella (58), Mitcamper und Partner von Realitystar Matthias Mangiapane (42), findet deutliche Worte für Gil. "Ich finde das, was da passiert ist, unmöglich, vor allem dem Hotelpersonal gegenüber. Das geht für mich gar nicht", urteilt er.

Gils Teilnahme polarisiert nicht nur unter den Teilnehmern – auch die Fans zeigen öffentlich ihren Unmut über seine Beteiligung an der Kultshow. Viele rufen im Netz dazu auf, das Format wegen des Musikers zu boykottieren. 2021 kam es beim Einchecken in einem Leipziger Hotel zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und einem Rezeptionisten. Gil veröffentlichte daraufhin ein Video, in dem er den Zwischenfall in Zusammenhang mit seiner Davidsternkette setzte. Erst vor Gericht gestand er, sich den Vorfall ausgedacht zu haben. Das Verfahren wurde unter der Auflage eingestellt, dass er Schmerzensgeld und eine Spende zahlt.

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt auf dem Weg zum Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim bei seiner Verhandlung im November 2023