Im Familiendrama: Plant Brooklyn Beckham Enthüllungsbuch?

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat mit einem aufsehenerregenden Instagram-Post am sogenannten "Blue Monday" für Schlagzeilen gesorgt. Dabei erhob der 26-Jährige schwere Vorwürfe gegen seine Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51). Er beschuldigte sie, die Erzählungen über sein Leben zu kontrollieren und seine Ehe mit Nicola Peltz (31) zu untergraben. "Ich habe jahrelang geschwiegen", schrieb der Model-Sohn, "doch jetzt erzähle ich meine Wahrheit." Dieser dramatische Schritt könnte erst der Anfang sein, denn Hintergrundinformationen zufolge überlegt Brooklyn nun, ein Enthüllungsbuch zu veröffentlichen, um seine Sicht auf die Dinge darzulegen.

Die Überlegungen zu einem Buchprojekt stehen offenbar im Zusammenhang mit lang andauernden Spannungen innerhalb der Familie, die zuletzt immer mehr eskalierten. Insidern zufolge wird diese Idee nicht aus dem Nichts geboren. Schon seit einigen Jahren wurden ihm von Verlagen Angebote für verschiedene Buchprojekte unterbreitet, wie Daily Mail berichtet. Nachdem sich Brooklyn bisher skeptisch zeigte, heißt es jetzt, dass er erstmals ernsthaft darüber nachdenkt, seine Geschichte zu Papier zu bringen. An seiner Seite steht Ehefrau Nicola, mit der er sich beraten hat und die ihn ermutigt. Das Paar soll sich sogar ein Anwaltsteam zugelegt haben, das bereits für prominente Mandanten wie Harry und Meghan tätig war.

Brooklyn kennt den Buchmarkt, brachte er doch 2017 bereits sein erstes Fotobuch "What I See" heraus. Dieses schlug jedoch andere Wellen – es wurde wegen seiner Inhalte stark kritisiert. Trotz des anfänglichen Misserfolgs erlangte das Buch inzwischen Kultstatus und wird auf Plattformen wie eBay als Sammlerstück hoch gehandelt. Er scheint aus den Erfahrungen gelernt zu haben und will mit einem neuen Projekt Kontrolle über das Narrativ in seinem Leben zurückgewinnen. Dass diese nächste Veröffentlichung ein Bestseller werden könnte, steht außer Zweifel, zumal er offenbar die enormen Erfolge von Harrys Memoiren "Spare" genau beobachtet hat.

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham, September 2019

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week