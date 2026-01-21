Durch Zoff: Brooklyn Beckhams Flop-Fotobuch wird zum Hit

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt wieder für Wirbel – doch diesmal nicht mit einem neuen Projekt, sondern mit einem alten Flop: Sein Fotobuch "What I See", das 2017 für knapp 19 Euro in den Läden stand und damals für seine unscharfen Schnappschüsse und kindlichen Bildtexte verspottet wurde, wird plötzlich zum gesuchten Sammlerstück. Auf eBay tauchen aktuell Exemplare für bis zu 345 Euro auf, einzelne Ausgaben sogar signiert und mit Event-Flyer aus Los Angeles. Während der 26-Jährige sich öffentlich mit seinen Eltern Victoria und David Beckham (50) überworfen hat und der Familienstreit eskaliert, erlebt das einstige Ladenhüter-Buch ein überraschendes Comeback – und wird online heiß diskutiert.

Das Werk zeigt rund 300 Fotos aus dem Alltag des damals 18-Jährigen, darunter verwackelte Partybilder, Urlaubsszenen und private Momente mit der berühmten Familie. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der nur die Schuhspitzen von Brooklyn über dem Abgrund eines 16-stöckigen Gebäudes zu sehen sind, kommentierte er mit den Worten: "Macht das nicht nach. Meine Eltern waren so wütend, als sie das sahen. Trotzdem ein cooler Schnappschuss." Andere Motive, etwa ein missglücktes Elefantenfoto, wurden von Kritikern scharf angegangen und das Buch als reines Prestigeprojekt abgetan. Trotzdem preisen Verkäufer nun signierte Hardcover-Ausgaben auf eBay als "wertvolles und begehrtes Sammlerstück" für Fans des "talentierten Fotografen" an. Die gedruckte Ausgabe ist bei großen Händlern vergriffen, lediglich die Kindle-Version ist noch regulär erhältlich – während die Preise für Originale auf dem Zweitmarkt in die Höhe schießen und parallel in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, wie sich ausgerechnet dieser verrissene Bildband zum Kultobjekt entwickeln konnte.

Brooklyn sorgte vor wenigen Tagen für Schlagzeilen, als er in einem emotionalen Instagram-Statement mit seinen berühmten Eltern abrechnete. "Ich habe jahrelang geschwiegen und alles versucht, um diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin die Presse kontaktiert, sodass mir keine andere Wahl blieb, als für mich selbst zu sprechen", schrieb der angehende Koch. Seine Vorwürfe waren deutlich: Victoria und David hätten systematisch Lügen verbreitet und sogar versucht, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola (31) zu sabotieren. Besonders bitter klang Brooklyn, als er bekannte: "Meine Familie wertet öffentliche Werbung und Unterstützung über alles andere. Brand Beckham kommt zuerst." Die übliche Einigkeit der Promi-Familie, die auch auf vielen Fotos in Brooklyns Fotoband zu sehen ist, zeigt plötzlich tiefe Risse.

