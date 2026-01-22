Im Familienzoff: So reich ist Promi-Spross Brooklyn Beckham

Im Hause Beckham kracht es öffentlich: Brooklyn Peltz Beckham (26) hat im Januar 2026 auf Instagram sein Schweigen gebrochen und erhebt schwere Vorwürfe gegen seine berühmten Eltern Victoria (51) und David (50). Der älteste Sohn der Designerin und der Fußball-Legende teilte auf seinen Storys eine Reihe von Nachrichten, die er eigenen Angaben zufolge nicht länger für sich behalten könne. Auslöser seien Berichte in den Medien gewesen, die angeblich aus dem Umfeld seiner Eltern gestreut wurden. Besonders heftig: Brooklyn behauptet, seine Mutter habe seine Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im Jahr 2022 sabotiert, unter anderem, indem sie den ersten Tanz des Brautpaares in der Öffentlichkeit an sich gezogen habe.

"Ich habe jahrelang geschwiegen und versucht, alles privat zu halten", schrieb Brooklyn auf Instagram. "Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass ich keine andere Wahl habe, als für mich selbst zu sprechen und nur einige der Lügen richtigzustellen, die gedruckt wurden." Über den Moment, der ihn bis heute belaste, sagte er laut seinen Storys: "Meine Mutter hat meinen ersten Tanz mit meiner Frau gekapert, der Wochen im Voraus zu einem romantischen Liebeslied geplant war." Er schildert, Victoria habe auf ihn gewartet, "sie tanzte sehr unangebracht mit mir vor allen. Ich habe mich noch nie so unwohl oder gedemütigt gefühlt." Zudem teilt er gegen das Familienimage aus: "Brand Beckham kommt zuerst. 'Familienliebe' wird danach bemessen, wie viel du postest oder wie schnell du für ein gemeinsames Foto aufläufst."

Während die Fronten öffentlich verhärten, rückt auch Brooklyns eigener Status in den Fokus. Der frühere Model- und Fotojobber verdient sein Geld inzwischen vor allem mit kulinarischen Inhalten für Social Media. Laut Celebrity Net Worth wird sein Vermögen aktuell auf 10 Millionen US-Dollar (8.602.890 Euro) geschätzt. Ehefrau Nicola, die aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie stammt und als Schauspielerin bekannt wurde, bringt demnach rund 50 Millionen US-Dollar (43.014.452 Euro) mit; ihr Vater Nelson Peltz gilt als Milliardär. David und Victoria wiederum sollen gemeinsam bei etwa 450 Millionen US-Dollar liegen – ein Imperium aus Sport, Mode und Vermarktung, das die Familie seit Jahren prägt. Hinter den Kulissen zeigen sich die Beckhams gern eng verbunden, feiern Geburtstage und Meilensteine – Momente, die nun einen ungewöhnlich scharfen Kontrast zu Brooklyns Worten bilden.

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Kindern

Getty Images Romeo, David, Cruz, Brooklyn und Victoria Beckham bei der Weltpremiere von "The Class of 92"