Keine Privatsphäre? Das Liebesgeheimnis von Hardy Krüger jr.

Dschungelcamp-Abenteuer und trotzdem immer erreichbar: Kurz vor seinem Einzug ins australische Camp hat Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) verraten, wie eng er und seine Frau Alice in ihrem Alltag vernetzt sind. Obwohl Hardy im Dschungel sein Handy abgeben muss, entgeht ihm theoretisch kein Anruf und keine Nachricht – dank Alice. Denn die beiden haben ihre Smartphones gespiegelt, sehen also zeitgleich, wer anruft und schreibt. Seit ihrer Hochzeit 2018 leben Hardy und die PR-Beraterin in einer XXL-Patchwork-Familie mit sieben Kindern und setzen dabei in ihrer Ehe auf ein radikales Prinzip: keine Geheimnisse, volle Transparenz, auch digital.

Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Modell? Alice erzählte im Interview mit RTL, dass alles mit einem simplen Telefonklingeln begann. Sie erinnerte sich: "Ich habe Hardy kennengelernt und das Telefon hat geklingelt. Ich sage: 'Da musst du mal rangehen.' Er sagt: 'Da geh ich nicht ran.'" Für Alice, deren Beruf verlangt, immer erreichbar zu sein, war das unvorstellbar. Die Wende kam, als beide neue Handys bekamen. Hardy habe damals vorgeschlagen: "Wir synchronisieren einfach die Handys. Und wenn es bei mir klingelt, klingelt es bei dir." Alice akzeptierte – und übernahm damit praktisch den Telefondienst für beide. Eifersucht oder Kontrolle, betonen die beiden, spielten dabei keine Rolle. "Wir vertrauen uns einander. Und wenn ich nicht erreichbar bin, dann ist sie erreichbar und umgekehrt. Und darum geht es uns hauptsächlich. Aber es ging nie um die Frage des Vertrauens", so Hardy. Experten sehen das Handy-Spiegeln allerdings kritisch. "Generell ist es für eine Beziehung von Vorteil, nicht immer alles vom anderen mitzukriegen. Denn was hat man sich noch zu erzählen, wenn der andere schon alles weiß?", warnte Beziehungsberaterin Ruth Marquardt schon 2023 bei RTL.

Hardy und Alice haben in den vergangenen Jahren einige Höhen und Tiefen durchlebt, was die Verbindung der beiden offenbar stark geprägt hat. Alice sagt über ihre Beziehung: "Ich glaube, wir haben uns so oft in die Pfanne gesetzt und wir wissen, wie der Braten schmeckt, um zu wissen, was wir aneinander haben." Für das Paar ist eine Partnerschaft ohne große Geheimnisse zum Fundament geworden – gerade in einer Familie, in der viele Kinder, Berufe und öffentliche Aufmerksamkeit unter einen Hut gebracht werden müssen. Während Hardy nun gemeinsam mit anderen prominenten Kandidaten im Dschungel antritt und dort auf Kolleginnen und Kollegen trifft, die teils eigene Skandale und Konflikte mitbringen, setzt er abseits der Kameras auf klare Regeln im Privaten. Seine Haltung ist eindeutig: "Wenn es da eigentlich nur ums Handy geht und da schon schwierig wird, dann hat das keine Zukunft. Das kann ich euch gleich sagen."

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger Jr. beim 28. Leipziger Opernball in Leipzig

RTL Hardy Krüger jr., Dschungelcamp-Kandidat 2026

Getty Images Hardy Krüger Jr. und Alice Krüger bei der Berlin Opening Night 2024 während der Berlinale