Nach Freispruch: Chiara Ferragni ist neues Gesicht von GUESS

Chiara Ferragni (38) startet beruflich mit einem Paukenschlag durch: Am 21. Januar hat das Modelabel GUESS verkündet, dass die Unternehmerin das Gesicht der neuen Spring/Summer-2026-Kampagne wird. In Mailand erlebte Chiara damit nur sieben Tage nach ihrem Freispruch im Prozess um ihren Pandoro-Weihnachtskuchen für den guten Zweck ein spektakuläres Comeback. Für die neue Kampagne posiert die Influencerin in aufreizenden, sommerlichen Looks vor der Kamera der Fotografen Luca und Alessandro Morelli – ein bewusster Neustart, den sie nun Seite an Seite mit dem US-Label wagt.

Guess-Mitgründer Paul Marciano überschüttet Chiara in einem Statement gegenüber dem Magazin People mit Lob: "Wir sind begeistert, Chiara Ferragni als Gesicht unserer neuen Kampagne zu haben", erklärt er und hebt vor allem ihre "Energie" und ihren "unverwechselbaren Stil" hervor. Diese Eigenschaften spiegelten perfekt die Guess-Frau und die neue Kollektion wider, die auf selbstbewusste, vielseitige und moderne Looks setzt. Für Chiara selbst ist der Deal mehr als nur ein weiterer Modejob. Auf Instagram bedankte sie sich am Tag der Verkündung bei dem Label: "Ich bin GUESS zutiefst dankbar, dass sie während einer so schwierigen Phase an mich geglaubt und mir diese wunderbare Chance für einen beruflichen Neustart gegeben haben", so Chiara gerührt. Die Italienerin, die 2009 mit einem Fashion-Blog im Netz bekannt wurde und 2015 als erste Modebloggerin überhaupt das Cover der Vogue zierte, hatte in den vergangenen Jahren nicht nur ein Imperium aufgebaut, sondern auch ihr Privatleben immer wieder mit ihrer Community geteilt. Diese Authentizität soll sie nun bei GUESS einbringen.

Hinter ihr liegt eine Phase, die sie in Interviews als besonders hart beschreibt. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und acht Monaten gefordert, doch die Richterin sah die Sache anders. Die Anklage bezog sich auf eine Kooperation mit der italienischen Backwarenfirma Balocco aus dem Jahr 2022, bei der Chiara spezielle Weihnachtskuchen beworben hatte. Der Vorwurf: Sie habe Verbraucher in die Irre geführt, indem sie suggerierte, jeder Kauf würde einem Kinderkrankenhaus zugutekommen – tatsächlich spendete Balocco jedoch nur einen einmaligen Betrag. Nach ihrem Freispruch meldete sich die Unternehmerin zu Wort: "Ich befand mich auf dem Höhepunkt meines Images und meiner Karriere. Es gab weder einen wirtschaftlichen noch einen vernünftigen Grund für mich, jemanden zu täuschen." Ihre Einnahmen durch die Kooperation spendete sie der Klinik.

Getty Images Chiara Ferragni, September 2025

Getty Images Chiara Ferragni und Fedez bei der Prada Spring/Summer 2024 Womenswear Fashion Show

Getty Images Chiara Ferragni, November 2025