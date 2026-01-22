Victoria Beckhams unerwarteter Spitzname für Nicola vor Zoff

Es gab einmal eine Zeit, in der Nicola Peltz-Beckham (31) und Victoria Beckham (51) sich blendend verstanden. Ein altes Video, das kürzlich wieder ans Tageslicht kam, zeigt die beiden, wie sie gemeinsam ausgelassen tanzen. Zu einem früheren Zeitpunkt bezeichnete Victoria ihre Schwiegertochter sogar liebevoll als ihre "Tanzpartnerin". Auf Instagram widmete die Designerin ihr zu ihrem Geburtstag eine rührende Nachricht und schrieb: "Happy Birthday, Nicola. Wir lieben dich so sehr! Die beste Tanzpartnerin und liebende Schwiegertochter." Doch die Harmonie zwischen den Familien scheint heute nicht mehr zu existieren, nachdem Brooklyn Peltz-Beckham (26) in einer öffentlichen Aussage schwere Vorwürfe gegen seine Mutter erhob.

Brooklyn erklärte in seiner Stellungnahme, dass seine Mutter angeblich seinen ersten Tanz mit seiner Frau Nicola bei ihrer Hochzeit gestört habe. Er kritisierte, wie aus einem romantischen Moment mit Nicola stattdessen ein Tanz mit Victoria vor den 500 Gästen wurde. "Ich habe mich noch nie so unwohl oder gedemütigt gefühlt", schrieb Brooklyn und fügte hinzu, dass er und Nicola seither darüber nachdenken würden, ihre Gelübde zu erneuern. Außerdem warf er seiner Familie vor, Nicola immer wieder respektlos behandelt zu haben. Doch bereits vor den jüngsten Konflikten gab es Spekulationen darüber, dass die Beziehung zwischen Nicola und Victoria angespannt sei – besonders nachdem Nicola bei der Hochzeit kein Kleid aus Victorias Kollektion trug.

Trotz dieser Vorwürfe betonten Nicola und Brooklyn in der Vergangenheit wiederholt, dass es keine Feindseligkeiten zwischen ihnen und Victoria gebe. Nicola erklärte einmal, dass das Hochzeitskleid-Debakel lediglich ein Produktionsproblem gewesen sei und kein persönlicher Angriff. Doch offenbar war der Grundstein für Spannungen bereits gelegt. Nicola, die Victoria einst sogar so sehr bewunderte, dass sie ihre Outfits nachahmte, sieht sich heute mit einem Bruch innerhalb der Familie konfrontiert. Victoria selbst, die als Stilikone und Geschäftsfrau weltweit anerkannt ist, hatte zuvor herzlich über das enge Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter gesprochen – ein Kontrast, der die aktuellen Differenzen noch schmerzhafter wirken lässt.

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

