Das hält Emmys #CC-Teampartner Samuel von Aleks-Lovestory

Zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) knistert es bei #CoupleChallenge gewaltig, wie bereits ein Einspieler zu Beginn der neuen Staffel zeigte. Während die beiden vor der Kamera auf Tuchfühlung gehen, findet sich Emmys Teamkollege Samuel Sohebi unvermittelt neben einer sich anbahnenden Lovestory wieder. Wie hat er die Dreharbeiten mit den beiden erlebt? Im Gespräch mit Promiflash berichtet der Star-Stylist: "Es war schon sehr süß, muss ich sagen", merkte jedoch an, dass die Situation am Set durchaus herausfordernd für ihn war.

Seine Partnerin habe ihre Aufmerksamkeit merklich verlagert, während sie sich gemeinsam in Challenges behaupten mussten. "Es war nicht so ganz einfach. Es war mein erstes Format und meine Teampartnerin hat ihre Aufmerksamkeit total woanders gehabt", gibt er zu. Gleichzeitig habe er sich neben den Turteltauben oft wie ein Anhängsel gefühlt: "Wie das fünfte Rad am Wagen habe ich mich gefühlt", erinnert sich Samuel und verspricht Spannung für die kommenden Folgen: "Das wird noch sehr interessant werden, was da alles passiert."

Dass Aleks und Emmy sich auch nach der Show weiter kennenlernen, verriet der Realitystar schon beim Wiedersehen von Temptation Island VIP. Dort erklärte er offen: "Ich lerne Emmy intensiv kennen, aber wir sind noch nicht zusammen." Mit Blick auf seine Vergangenheit betonte Aleks, dass er dieses Mal vorsichtiger sein wolle. Samuel ist sich jedoch sicher, dass die beiden eine Zukunft miteinander haben: "Ich bin Optimist, ich glaube schon dran", und sagt schmunzelnd: "Wenn die sich verloben oder heiraten würden, dann bin ich doch der Erste, der für das Kleid zuständig ist, oder?"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI, Imago Collage: "#CoupleChallenge"-Stars Emmy Russ, Samuel Sohebi und Aleks Petrovic

Anzeige Anzeige

Imago Samuel Sohebi bei der Premiere von "#CoupleChallenge" in Köln, Januar 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025