Diese verrückten Luxusartikel gab es schon im Dschungelcamp

Zwei Luxusartikel pro Star – diese Regel gilt seit der ersten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und sorgt Jahr für Jahr für schräge Szenen im Dschungelcamp. Während manche auf Kissen, Creme und Lippenpflege setzen, treiben andere es deutlich bunter: Yeliz Koc (32) reiste etwa mit einer knallpinken Urinella an, um im Stehen pinkeln zu können. 2024 sorgten Anya Elsner (22) und Mike Heiter (33) mit Beauty-Tools wie Wimpernzange und Haarreif fürs Styling unter Palmen, während Schauspieler Heinz Hoenig (74) eine Schnullerkette als persönlichen Glücksbringer dabeihatte. Wenn ab Freitag, 23. Januar 2026, um 20.15 Uhr die neue Staffel bei RTL und im Livestream auf RTL+ startet, dürfen sich Fans also erneut auf eine bunte Mischung aus Nonsens und Notfallausrüstung freuen.

Einige Luxusartikel sind den Zuschauern bis heute im Gedächtnis geblieben. Im Allstars-Ableger 2024 konnte Gigi Birofio nicht auf sein Bräunungsspray verzichten, während David Ortega (40) mit Deutschland- und Spanienflagge im Gepäck einreiste. Kultstatus erreichten auch das Longboard von Ex-Fußball-Star Ansgar Brinkmann (56) und die goldene Glitzer-Klobrille von Sänger Daniele Negroni (30), der damit "erleuchtende Sitzungen" im Camp hoffte, so RTL. Dazu kommen Kuriositäten wie die Stoffschlange Renata von Papis Loveday (49), eine Kopfstandbank von Rainer Langhans (85) oder das Quietsche-Entchen von Wedding Planner Frank Matthée. Hanka Rackwitz (56), bekannt aus der Welt der Immobilien, entschied sich hingegen für eine getönte Tagescreme und eine Frischhaltedose, die ihr laut eigener Aussage ein Gefühl von Heimat gaben.

Hinter vielen dieser Gegenstände steckt mehr als nur Spaß. Ansgar erklärte RTL über sein Longboard: "Dieses Longboard ist für mich sehr emotional besetzt, und immer, wenn ich trübe Gedanken habe, brauche ich es nur anzuschauen und die Regenwolken sind weg." Matthias Mangiapane (42) trug eine Kette mit eingearbeiteter Asche seiner Schwiegermutter bei sich, Markus Reinecke (57) vertraute auf seine Ansteckblume als Glückssymbol. Andere Stars holen sich mit Schlafanzug, Zylinder oder Plüschtier ein Stück Alltag ins Camp zurück. So wird hinter den Kulissen der harten Dschungelprüfungen sichtbar, wie unterschiedlich die Promis mit Heimweh, Nervosität und Ekelmomenten umgehen – und welche kleinen Dinge ihnen helfen, sich im abgelegenen Lager ein bisschen sicherer zu fühlen.

Sonja Zietlow, Moderatorin

Jörg Dahlmann und Maurice Dziwak im Dschungelcamp

Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt